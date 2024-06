Gianmarco Tamberi, l’uomo dei record: la tripletta di Consolini e il miglior saltatore europeo. Battocletti come Mennea e Antibo

Gianmarco Tamberi è diventato il primo saltatore in alto della storia a vincere tre medaglie d’oro agli Europei. Il capitano dell’Italia si è imposto nel 2016, nel 2022 e ieri sera, balzando in testa all’albo d’oro continentale di questa specialità: nessuno come lui in novant’anni di storia. Il fuoriclasse marchigiano è anche diventato il secondo italiano a imporsi per tre volte nella stessa specialità: l’unico a riuscirci in passato fu Adolfo Consolini, che festeggiò nel lancio del disco nel 1946, 1950 e 1954.

L’azzurro ha trionfato allo Stadio Olimpico di Roma con una prova di enorme caratura agonistica, riuscendo a superare 2.37 metri e firmando così la miglior prestazione mondiale stagionale. Si tratta di un chiaro segnale verso le Olimpiadi di Parigi 2024, dove il nostro portabandiera andrà a caccia del bis e sarà tra i grandi favoriti della vigilia.

Anche Nadia Battocletti ha fatto qualcosa di sensazionale: la doppietta d’oro su 5.000 e 10.000 metri, con un doppio record italiano, è semplicemente memorabile. La zampata sulla lunga distanza, migliorando di quattordici secondi il primato della compianta Maura Viceconte dopo 24 anni (30:51.32), la rende la prima donna italiana ad avere vinto due titoli nella stessa edizione degli Europei, impresa riuscita soltanto a due uomini: Pietro Mennea (100 e 200 metri nel 1978) e Salvatore Antibo (5.000 e 10.000 metri nel 1990).

La trentina è la quarta donna a vincere entrambe le prove di mezzofondo nella stessa rassegna continentale dopo Sonia O’Sullivan (1998), Elvan Abeylegesse (2010) e Yasemin Can (2016). L’azzurra andrà alle Olimpiadi per dire la sua: sfiderà africane e americane sulle long distance o proseguirà sul progetto dei 1500 come aveva dichiarato qualche mese fa?