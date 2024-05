Curling, Claudio Pescia dimesso da DT dell’Italia: “Olimpiadi sopravvalutate, portano a comportamenti strani”

Claudio Pescia si è dimesso dal ruolo di Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di curling. Il 60enne, che da giocatore ha difeso i colori di Italia e Svizzera, ha raggiunto risultati notevoli alla guida degli azzurri, tra cui spiccano l’oro con la coppia mista alle Olimpiadi 2022, tre medaglie ai Mondiali e ottime prestazioni con gli juniores.

Ho deciso di dimettermi da allenatore nazionale e direttore ad alte prestazioni di Curling Italia . È stata una decisione difficile, ma alla fine, devi fidarti dei tuoi sentimenti. È stata una grande sfida aiutare questo piccolo paese del curling a raggiungere i vertici del mondo. L’Italia ha raggiunto risultati storici in brevissimo periodo:

• JUNIOR MEN: prima medaglia in assoluto ai Mondiali, secondo classificato nel 2024

Credo di lasciare Curling Italia in uno stato competitivo. Ha uno staff di allenatori e supporto di livello mondiale, insieme ad alcuni degli atleti più talentuosi ed esperti pronti a puntare a obiettivi più grandi. Inoltre, abbiamo creato le basi per la prossima generazione per garantire uno sviluppo sostenibile.