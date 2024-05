Cos’è successo a Sebastian Korda a Roma? Gli insulti, il bacio al pubblico, “Forza Juve” e la difesa di Ivana Nedved

Sebastian Korda ha sconfitto Flavio Cobolli all’esordio nel Masters 1000 di Roma. Il tennista statunitense è riuscito ad avere la meglio in tre set, imponendosi con il punteggio di 7-6(6), 4-6, 6-4 e meritandosi la qualificazione al terzo turno contro il connazionale Taylor Fritz. Il numero 27 al mondo ha tenuto a bada il tentativo di rimonta del giocatore italiana e tra un paio di giorni tornerà sulla terra rossa della capitale.

A fare parlare, però, non è stata la parte agonistica dell’incontro. Sebastian Korda è stato provocato a ripetizione da un gruppetto di tifosi, che hanno cercato di confonderlo nelle fasi calde del match. L’americano ha mantenuto la calma, ha vinto e subito dopo ha rivolto un bacio polemico agli spettatori rumorosi. Successivamente si è espresso con un chiaro labiale rivolto alla telecamera: un “Forza Juve” che ha generato numerosi fischi al Grandstand.

Sebastian Korda ha poi aggiunto sui social network: “I fan dietro di me hanno insultato la mia fidanzata, la mia famiglia e il mio team per 2 ore e mezza. Grazie per avermi dato motivazioni extra“. Ricordiamo che l’americano è fidanzato con Ivana Nedved, la figlia di Pavel, una delle storiche bandiere della Juventus. Probabilmente la relazione amorosa ha scaldato l’animo di qualche spettatore decisamente poco sportivo che ha assistito all’incontro con Cobolli, grande tifoso della Roma.

That one’s gotta feel GOOD @SebiKorda completes the set of match wins at all 9 ATP Masters 1000 events, coming through an EPIC against Cobolli!@InteBNLdItalia | #IBI24 pic.twitter.com/ZTeEUs8lu1

— ATP Tour (@atptour) May 10, 2024