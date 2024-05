Classica di Francoforte 2024 oggi in tv: orari, percorso, altimetria, favoriti. Hirschi e Van Gils favoriti

Classico appuntamento ciclistico del primo maggio: in programma oggi la sessantunesima edizione dell’Eschborn-Frankfurt, la Classica di Francoforte. Andiamo a scoprire la corsa nel dettaglio con percorso, altimetria, favoriti e programma.

PERCORSO

Partenza da Eschborn, arrivo in quel di Francoforte dopo 203,8 chilometri. Nel mezzo cinque salite. La prima Feldberg (11 km al 4,8%) dopo trenta chilometri dal via. Diversi saliscendi a metà gara, in rapida successione tre salite: due scalate a Mammolshain (2,3 km all’8,3%) e poi ancora Feldberg. Dopo cinquanta chilometri ecco l’ultima salita di giornata, con nuovamente Mammolshain. Da lì al traguardo circa 35 chilometri.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Presenti alcuni corridori reduci dalle Classiche delle Ardenne. I grandi favoriti sono Marc Hirschi (UAE Emirates) e Maxim Van Gils (Lotto Dstny) che hanno le caratteristiche migliori per questo genere di corsa (scattanti e resistenti). Occhio anche, per un finale magari allo sprint ristretto Alex Aranburu (Movistar Team), Thibau Nys (Lidl – Trek) e Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility). In casa Italia spazio a Vincenzo Albanese (Arkéa – B&B Hotels) e Giulio Ciccone (Lidl – Trek).

PROGRAMMA CLASSICA DI FRANCOFORTE 2024

Mercoledì 1 maggio

Eschborn – Frankfurt am Main 201,5 chilometri

Partenza ore: 12.05

Arrivo ore 17 circa

CLASSICA DI FRANCOFORTE 2024, COME SEGUIRLA IN TV

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, NOW, SkyGo, DAZN dalle 12.00

Diretta testuale: OA Sport dalle 14.00