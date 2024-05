Chi è caduto in volata al Giro d’Italia? I corridori coinvolti allo sprint

Attimi di paura nel finale dell’undicesima tappa del Giro d’Italia. Con il gruppo lanciatissimo ad alta velocità verso la volata sul traguardo di Francavilla al Mare, c’è stata una caduta a cinquecento metri dal traguardo, che ha messo fuori causa alcuni dei possibili protagonisti.

La squadra maggiormente coinvolta nella caduta è stata il Team dsm-firmenich PostNL, visto che sono finiti a terra Fabio Jakobsen e Tobias Lund Andresen, rispettivamente il primo ed il secondo indiziato per giocarsi la vittoria finale. Un Giro finora sfortunato per l’olandese che non è ancora mai riuscito ad essere protagoniste nei finali di tappa dedicati agli sprinter, mentre il giovane danese era stato quinto nella terza tappa.

Una caduta scatenata dalla scivolata dell’estone Madis Mihkels (Intermarché – Wanty), scivolato a terra dopo un contatto in gruppo. I due corridori della DSM non hanno assolutamente potuto evitarlo e anche loro sono finiti a terra. Il quarto coinvolto nella caduta è stato il belga Jenthe Biermans (Arkéa – B&B Hotels).

Per fortuna non ci sono state conseguenze e i quattro corridori sono tutti giunti al traguardo.