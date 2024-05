Giro d’Italia 2024, Jonathan Milan ipoteca la maglia ciclamino. Avversari sempre più lontani

Una vittoria maestosa quella di Jonathan Milan nell’undicesima tappa del Giro d’Italia 2024. Il velocista della Lidl-Trek non ha davvero avuto rivali nello sprint di Francavilla al Mare, battendo davvero tutti gli avversari con un’azione davvero potentissima e di straordinaria forza, nonostante il vento contrario.

Non c’ stata la minima possibilità per Tim Merlier (poi declassato) e Kaden Groves di poter contrastare Milan, che festeggia così il suo secondo successo in questo Giro d’Italia e soprattutto ipoteca la maglia ciclamino. Restano probabilmente ancora tre tappe ai velocisti, ma il vantaggio è davvero rassicurante per lo sprinter azzurro, che si prospetta a vincere per il secondo anno consecutivo la classifica a punti.

Una doppietta che addirittura non riesce dal biennio 2015-2016, quando Giacomo Nizzolo riuscì a concludere entrambe le edizioni in maglia ciclamino. Impresa riuscita anche a Paolo Bettini nel 2005 e 2006, ma mai per esempio ad alcuni grandissimi come Mario Cipollini ed Alessandro Petacchi.

La situazione in classifica è decisamente favorevole per Milan, visto che si trova in prima posizione con 229 punti contro i 166 dell’australiano Kaden Groves e i 92 del belga Tim Merlier, sui cui pesa tantissimo il declassamento di oggi. Quarto e quinto poi altri due azzurri: Filippo Fiorelli (78) ed Andrea Pietrobon (68); mentre Tadej Pogacar è sesto con 57.

La prossima grande occasione per Milan sarà la tappa totalmente pianeggiante di venerdì da Riccione a Cento, con i velocisti che poi dovranno aspettare giovedì 23 per l’arrivo di Padova. Ovviamente ci sarà la grande chiusura finale a Roma, con Milan che vorrà celebrare al meglio l’eventuale conquista della maglia ciclamino.