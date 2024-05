Challenger Torino, chi parteciperà? Anche Musetti e Sonego a caccia di punti per Parigi 2024

Il Challenger di Torino andrà in scena dal 14 al 19 maggio sulla terra rossa del capoluogo piemontese. Nel corso della seconda settimana riservata agli Internazionali d’Italia si disputerà anche questo torneo parallelo, che assegnerà ben 175 punti ATP al vincitore. Si tratta di uno dei Challenger di maggiore impatto per la classifica, proprio come quello giocato poche settimane fa a Cagliari. Alcuni tennisti eliminati prematuramente al Masters 1000 di Roma saranno tra i grandi protagonisti di questo evento.

Spicca la presenza di due italiani di punta come Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego. Il toscano sta affrontando un momento difficile e fatica a carburare nei tornei di prima fascia sull’amato mattone tritato, ma ha i mezzi tecnici per farsi strada. Il piemontese deve assolutamente reagire e ha bisogno di arrivare in fondo a questa kermesse casalinga se vorrà ancora continuare a inseguire una sempre più difficile qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Ricordiamo che Musetti si è ritirato contro il francese Terence Atmane a Roma a causa di un problema fisico, mentre Sonego ha perso in tre set contro il serbo Dusan Lajovic nella capitale. Ai nastri di partenza potrebbe esserci anche Luciano Darderi, ma soltanto se stasera non dovesse riuscire a firmare l’impresa contro il tedesco Alexander Zverev a Roma. Risultano iscritti anche Flavio Cobolli, Luca Nardi e Fabio Fognini, tutti già usciti dagli Internazionali d’Italia.

Tra gli stranieri spiccano l’argentino Mariano Navone, il tedesco Yannick Hanfmann, il brasiliano Thiago Seyboth Wild, il finlandese Emil Ruusuvuori, il giapponese Yuki Nishioka, lo statunitense Brandon Nakashima. Di seguito la entry list del Challenger di Torino 2024, naturalmente si aggiungeranno poi gli atleti che sono riusciti a superare le qualificazioni, a cui partecipano tra gli altri Gigante, Zeppieri e Pellegrino.

ENTRY LIST CHALLENGER TORINO 2024

29. Lorenzo Musetti

41. Mariano Navone

52. Lorenzo Sonego

58. Yannick Hanfmann

60. Luciano Darderi

63. Thiago Seyboth Wild

64. Flavio Cobolli

71. Emil Ruusuvuori

78. Yuki Nishioka

81. Brandon Nakashima

83. Federico Coria

84. Luca Nardi

88. Corentin Moutet

89. Daniel Elahi Galan

Fabio Fognini

Maximilian Marterer

David Goffin

Jeffrey John Wolf

Thiago Agustin Tirante

* La entry list potrebbe subire dei forfait se i giocatori riusciranno a proseguire il proprio cammino agli Internazionali d’Italia.