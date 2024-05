Challenger Torino 2024: quattro italiani in semifinale sotto la Mole, ci sono Musetti e Sonego

Quartetto di italiani in semifinale al Challenger 175 di Torino 2024. Il torneo piemontese passa dai giorni più complessi, a causa di una pioggia davvero problematica nei primi giorni, al completamento di una fase molto felice in chiave tricolore, visto che in ogni caso sarà un azzurro a vincere.

Nell’ordine: dopo che il primo e il secondo turno hanno avuto nel complesso bisogno di cinque giorni, invece dei soliti quattro, per essere completati (con cambio di superficie indoor in qualche caso pur di “salvare” il programma, norma ultra leges, ma non contra leges), si è fatto ricorso oggi al doppio turno.

Ebbene, dai quarti di finale erano attesi cinque azzurri, di cui ovviamente due sotto derby. 4/4 sperato, 4/4 fatto. Lorenzo Musetti è stato implacabile contro il brasiliano Felipe Meligeni Alves, rifilandogli un perentorio 6-1 6-3, e sfiderà Luciano Darderi, vincitore del derby contro Matteo Arnaldi per 6-2 2-6 6-3.

Nell’altro spicchio di tabellone, invece, bella vittoria di Lorenzo Sonego per 6-3 6-3 su J. J. Wolf (lo stesso giocatore che aveva eliminato Luca Nardi) per 6-3 6-3; per lui confronto con Francesco Passaro, che era riuscito a piazzare un bel colpo battendo l’americano Brandon Nakashima per 7-6(2) 6-7(7) 6-1.