Challenger Cagliari 2024, Sonego vince in tre set su Michelsen. Ritiri per Fognini e Zeppieri, fuori Maestrelli

Un successo e tre ko per gli italiani nel Challenger di Cagliari, che funge da vera e propria preparazione al Masters1000 di Roma per tutti coloro che sono usciti prematuramente dal torneo di Madrid, tanto da vedere al via giocatori di spicco come Frances Tiafoe e Lorenzo Musetti.

Il successo azzurro è targato Lorenzo Sonego: il ragazzo di Torino ha una bella gatta da pelare in Alex Michelsen, statunitense che ‘studia’ per migliorare ancor di più la propria classifica rispetto al suo numero 70 odierno, ma alla fine Lorenzo riesce ad avere la meglio con il punteggio di 6-3 2-6 6-3 guadagnandosi il match del secondo turno con Emilio Nava.

Fabio Fognini è invece costretto al ritiro durante la sua partita con Federico Coria. Il tennista ligure ha combattuto per un set contro l’argentino, capitolando nel tiebreak. Ha poi chiesto il medical time out per un problema non meglio specificato; Fabio ha ripreso a giocare per poi subire il break nel quarto gioco sul punteggio di 7-6 3-1.

Ritiro anche per Giulio Zeppieri, che dopo un set combattuto con Marton Fucsovics deve arrendersi ad un problema fisico sul 7-5 4-0, mentre Francesco Maestrelli, numero 221 al mondo, cede il passo al portoghese Nuno Borges per 6-3 7-5.