Tennis, Novak Djokovic cambia ancora: è addio con il preparatore atletico Marco Panichi

Un 2024 di grandi cambiamenti per Novak Djokovic. Il numero 1 al mondo ha scelto infatti di chiudere il rapporto di collaborazione con il proprio preparatore atletico Marco Panichi, entrato nel suo team nel 2017 e rimasto al suo fianco per sette lunghi anni di successi.

Nole lascia al suo profilo Instagram le parole per salutare Panichi: Grande Marco, gli anni in cui abbiamo collaborato sono stati straordinari. Abbiamo raggiunto la vetta, vinto titoli e battuto record. Ma soprattutto, mi sono goduto i giorni “ordinari” di allenamento dentro e fuori la palestra. Ore infinite di “carciofini” e risate che mi hanno fatto sentire super motivato per prepararmi al successo. Grazie romanista (come ti chiama Goran) per tutta l’energia, l’impegno e il tempo che hai investito nel rendermi il miglior giocatore e persona possibile. Tanto amore, ci vediamo presto a Roma”.

Un passo che lascia intendere come Nole stia rivoluzionando il suo staff in vista degli ultimi anni di carriera. Poco più di un mese fa aveva destato scalpore il suo addio da Goran Ivanisevic, che aveva iniziato il proprio rapporto di collaborazione dal 2018.

Per Djokovic si profila un ritorno al passato: l’uomo che prenderà probabilmente il posto di Panichi sarà Gebhard Phil-Gritcsh. L’austriaco ha già lavorato con Nole per otto anni, dal 2009 al 2017, prima dell’arrivo del preparatore italiano.