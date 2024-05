Canottaggio, l’otto maschile non si qualificava sul campo alle Olimpiadi da 20 anni! E nel 2016…

L’Italia tornerà alle Olimpiadi con l’otto maschile, l’imbarcazione ammiraglia del canottaggio, indubbiamente quella più iconica. Gli azzurri hanno firmato un’autentica magia a Lucerna, dove è andata in scena l’ultima regata di ammissione ai Giochi: ultimi 500 metri da brividi, Canada superato per un solo centesimo, secondo posto in 5:39.52 e pass per Parigi 2024. Si tratta di un grandissimo successo per l’equipaggio tricolore, che tra un paio di mesi cercherà di togliersi grandi soddisfazione nella capitale francese.

Matteo Della Valle, Jacopo Frigerio, Emanuele Gaetani Liseo, Salvatore Monfrecola, Davide Verità, Gennaro Di Mauro, Leonardo Pietra Caprina, Vincenzo Abbagnale, Alessandra Faella (timoniere) sono riusciti nell’impresa di riportare l’otto alle Olimpiadi dopo otto anni. L’ultima presenza risale infatti a Rio 2016, ma in quell’occasione l’Italia non si qualificò in acqua: fu l’esclusione della Russia a fare scattare il ripescaggio e a permettere agli azzurri di gareggiare in Brasile, chiudendo al settimo posto.

La nostra Nazionale ha preso parte con l’ammiraglia a sei edizioni dei Giochi (Parigi 2024 sarà la settima). In tre occasioni salì sul podio: bronzo a Parigi 1924, argento a Los Angeles 1932, argento a Berlino 1936 (battuti dagli USA, in una storia raccontata anche nel bellissimo libro Erano ragazzi in barca e nell’omonimo film diretto da George Clooney). Dopo la seconda guerra mondiale si dovette aspettare il 2000 per tornare ai Giochi (quarto posto a Sydney), poi arrivò la settima piazza di Atene 2004. Era proprio da quella volta che l’Italia non si qualificava sul campo.

PRESENZE ITALIA CON L’OTTO ALLE OLIMPIADI

Parigi 1924: bronzo

Los Angeles 1932: argento

Berlino 1936: argento

Sydney 2000: quarto posto

Atene 2004: settimo posto

Rio 2016: settimo posto