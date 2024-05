Calendario Roland Garros 2024 oggi: ordine di gioco 28 maggio, orari, tv, streaming

Oggi, martedì 28 maggio, terza giornata del Roland Garros 2024. Sui campi dello Slam francese assisteremo a tante partite interessanti che andranno a definire il quadro della situazione per i qualificati al secondo turno. Nel singolare maschile sarà di scena la parte alta del tabellone, mentre in quello femminile la parte bassa.

Vi sarà l’esordio del n.1 del mondo, Novak Djokovic. Nole, tra i presenti alla sfida di ieri tra Rafa Nadal e Alexander Zverev, giocherà contro il francese Pierre-Hugues Herbert l’ultimo match sul campo Philippe-Chatrier. Una partita, sulla carta, alla portata del campione serbo, che però non viene da un periodo tanto brillante. Tuttavia, anche un Djokovic non scintillante non dovrebbe avere particolari problemi.

Tra le fila italiane saranno quattro i nostri portacolori a giocare. Giulio Zeppieri affronterà Adrian Mannarino, portando avanti quello che è un confronto Italia vs Francia nel primo round. Luciano Darderi sfiderà l’australiano Rinky Hijikata, Flavio Cobolli se la vedrà contro il serbo Hamad Medjedovic e Sara Errani disputerà il suo match contro la slovacca Anna Karolina Schmiedlova. Da sottolineare anche l’esordio del doppio formato da Andrea Vavassori e Simone Bolelli, opposto a Fernando Romboli/Fabian Marozsan.

La terza giornata del Roland Garros partirà dalle ore 11:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Eurosport 1 e 2 (canali 210 e 211 Sky), oltre che in diretta streaming su eurosport.it, Discovery+, Sky Go e DAZN. OA Sport offrirà inoltre una vasta gamma di Dirette Live testuali, per non perdersi davvero nulla.

ORDINE DI GIOCO ROLAND GARROS 2024

Martedì 28 maggio

Court Philippe-Chatrier – Ore: 12:00

– Qinwen Zheng vs Alizé Cornet

– Felipe Meligeni Alves vs Casper Ruud

– Erika Andreeva vs Aryna Sabalenka

– Novak Djokovic vs Pierre-Hugues Herbert

Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00

– Greet Minnen vs Elena Rybakina

– Tomas Martin Etcheverry vs Arthur Cazaux

– Magdalena Frech vs Daria Kasatkina

– Daniel Evans vs Holger Rune

Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00

– Alex De Minaur vs Alex Michelsen

– Taylor Fritz vs Federico Coria

– Madison Keys vs Renata Zarazua

– Victoria Azarenka vs Nadia Podoroska

Court 14 – Ore: 11:00

– Petra Martic vs Kristina Mladenovic

– David Goffin vs Giovanni Mpetshi Perricard

– Katie Boulter vs Paula Badosa

– Gregoire Barrere vs Alexander Bublik

Court 7 – Ore: 11:00

– Elise Mertens vs Maria Lourdes Carle

– Giulio Zeppieri vs Adrian Mannarino

– Roman Andres Burruchaga vs Jan-Lennard Struff

– Yulia Putintseva vs Sloane Stephens

Court 6 – Ore: 11:00

– Arthur Rinderknech vs Adam Walton

– Arantxa Rus vs Angelique Kerber

– Zeynep Sonmez vs Emma Navarro

– Roberto Carballes Baena vs Constant Lestienne

Court 2 – Ore: 11:00

– Fernando Romboli / Fabian Marozsan vs Andrea Vavassori / Simone Bolelli

– Adam Pavlasek / Ariel Behar vs Joe Salisbury / Rajeev Ram

– Edouard Roger-Vasselin / Santiago Gonzalez vs Henry Patten / Harri Heliovaara

– Roman Safiullin / John Peers vs Albano Olivetti / Yuki Bhambri

Court 3 – Ore: 11:00

– Hugo Gaston / Richard Gasquet vs Evan King / Christopher Eubanks

– Skander Mansouri / Luke Johnson vs Sam Weissborn / Romain Arneodo

– Luca Sanchez / Alexandre Muller vs Botic Van De Zandschulp / Robin Haase

Court 4 – Ore: 11:00

– Mariano Navone vs Pablo Carreno Busta

– Yue Yuan vs Mayar Sherif

– Nikola Mektic / Wesley Koolhof vs Matwe Middelkoop / Sander Arends

Court 5 – Ore: 11:00

– Anna Blinkova vs Sorana Cirstea

– Luciano Darderi vs Rinky Hijikata

– Marcelo Melo / Rafael Matos vs Hendrik Jebens / Constantin Frantzen

Court 8 – Ore: 11:00

– Nuno Borges vs Tomas Machac

– Alexei Popyrin vs Thanasi Kokkinakis

– Emil Ruusuvuori / Marton Fucsovics vs Matthew Ebden / Rohan Bopanna

Court 9 – Ore: 11:00

– Lin Zhu vs Elina Avanesyan

– Valentin Vacherot vs Alejandro Davidovich Fokina

– Mirra Andreeva vs Emina Bektas

Court 12 – Ore: 11:00

– Jaume Munar vs Roberto Bautista Agut

– Stefanos Tsitsipas / Petros Tsitsipas vs John-Patrick Smith / Denys Molchanov

– Lucija Ciric Bagaric vs Peyton Stearns

– Sara Errani vs Anna Karolina Schmiedlova

Court 13 – Ore: 11:00

– Ashlyn Krueger vs Tamara Korpatsch

– Mackenzie McDonald vs Tallon Griekspoor

– Flavio Cobolli vs Hamad Medjedovic

– Irene Burillo Escorihuela vs Moyuka Uchijima

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2024 OGGI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 e 2 (canali 210 e 211 Sky)

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+ (tutti i campi); Sky Go e DAZN (feed di Eurosport 1 e 2)

Diretta Live testuale: OA Sport (selezione di match)