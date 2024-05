Calendario Preolimpico canottaggio 2024 oggi: orari 20 maggio, tv, programma, streaming, italiani in gara

Prosegue sul Lago Rotsee la regata finale di qualificazione olimpica e paralimpica 2024 di canottaggio e paracanottaggio: a Lucerna, in Svizzera, oggi, lunedì 20 maggio si disputeranno quarti di finale, semifinali e gli ultimi ripescaggi nella sessione mattutina, e le ultime semifinali nella sessione pomeridiana.

Saranno due gli equipaggi dell’Italia impegnati quest’oggi: quarti al mattino e semifinali nel primissimo pomeriggio per il singolo senior maschile di Davide Mumolo, ripescaggi per il doppio pesi leggeri femminile di Valentina Rodini e Federica Cesarini.

Mumolo sarà in gara alle ore 9.00, per poi tornare in acqua per il penultimo atto tra le 12.30 e le 12.54, mentre Rodini e Cesarini cercheranno il passaggio in finale alle ore 10.48. Per quarti di finale, semifinali e ripescaggi non sarà disponibile né la diretta tv né la diretta streaming. Diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PREOLIMPICO CANOTTAGGIO 2024

Lunedì 20 maggio

09.00-09.24 Quarti di finale canottaggio

(09.00 Singolo senior maschile: Davide Mumolo)

09.24-11.06 Ripescaggi paracanottaggio e Semifinali A/B e ripescaggi canottaggio

(10.48 Doppio pesi leggeri femminile: Valentina Rodini, Federica Cesarini)

12.30-12.42 Semifinali C/D canottaggio

(Eventuale Singolo senior maschile: Davide Mumolo)

12.42-12.54 Semifinali A/B canottaggio

(Eventuale Singolo senior maschile: Davide Mumolo)

PROGRAMMA PREOLIMPICO CANOTTAGGIO 2024:DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: non prevista.

Diretta Live testuale: OA Sport.