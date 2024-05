Calendario atletica oggi in tv, orari Diamond League Doha 2024: programma, streaming, italiani in gara

Oggi venerdì 10 maggio (a partire dalle ore 16.55) va in scena la terza tappa della Diamond League. Il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera sbarca a Doha (Qatar), dove grandi stelle daranno vita a un meeting di grande impatto agonistico. La stagione all’aperto è ormai entrata nel vivo: dopo i primi due appuntamenti in Cina si resta in Asia per una bella serata che dovrebbe regalare delle prestazioni particolarmente interessanti.

Ci saranno quattro italiani in gara: Roberta Bruni (salto con l’asta), Elena Bellò (800 metri), Federica Del Buono (1500 metri) e Ossama Meslek (1500 metri). Il confronto sui 200 metri tra Kenny Bednarek (argento olimpico) e Courtney Lindsey (primatista mondiale stagionale) dovrebbe essere uno dei piatti forti della serata. Da non perdere la keniana Beatrice Chebet sui 5000 metri e l’australiana Eleanor Patterson nel salto in alto, mentre il brasiliano Alison Dos Santos animerà i 400 ostacoli.

Nel salto in lungo spicca la presenza del greco Miltiadis Tentoglou, Campione Olimpico e del Mondo pronto a fronteggiare il giamaicano Carey McLeod e lo svizzero Simon Ehammer. Il bahamense Steven Gardiner, Campione Olimpico dei 400 metri, incrocerà il botswano Bayapo Ndori (leader stagionale). La britannica Daryll Neita è la più attesa sui 100 metri.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della tappa di oggi della Diamond League 2024 di atletica leggera. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD e su Sky Sport Arena (canale 204) a partire dalle ore 18.00; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW dalle ore 18.00; in diretta live testuale integrale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Doha sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO DIAMOND LEAGUE ATLETICA OGGI

Venerdì 10 maggio

16.55 Lancio del disco maschile (gara non valida per la Diamond League)

17.02 Salto con l’asta femminile

17.23 Salto in lungo maschile

18.04 400 metri maschile

18.10 Salto in alto femminile

18.13 800 metri femminile

18.23 200 metri maschile

18.34 1500 metri femminile

18.42 Tiro del giavellotto maschile

18.45 5000 metri femminile

19.08 1500 metri maschile

19.18 100 ostacoli

19.28 100 metri femminile

19.38 400 ostacoli maschile

19.48 3000 siepi maschile

PROGRAMMA DIAMOND LEAGUE ATLETICA OGGI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD dalle ore 18.00, gratis e in chiaro; Sky Sport Arena (canale 204) dalle ore 18.00, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 18.00, gratis; Sky Go e NOW dalle ore 18.00, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport in versione integrale dalle ore 16.55.

ITALIANI IN GARA OGGI IN DIAMOND LEAGUE

Roberta Bruni (salto con l’asta)

Elena Bellò (800 metri)

Ossama Meslek (1500 metri)

Federica Del Buono (1500 metri)