Calcio, l’Udinese vince a Lecce e fa uno scatto salvezza, la Fiorentina rimonta il Monza

Si è conclusa la 35esima giornata di Serie A con il successo 2-0 dell’Udinese sul campo del Lecce e la vittoria in rimonta della Fiorentina per 2-1 sul Monza.

Fondamentale soprattutto la vittoria dell’Udinese per 2-0 a Lecce. Successo di importanza vitale per la squadra di Fabio Cannavaro in Puglia in ottica salvezza salendo a 33 punti e uscendo dalla zona retrocessione, ora occupata a pari punti da Empoli e Frosinone. A decidere sono state le reti di Lucca e Samardzic: prima il colpo di testa dell’attaccante ex Pisa nella parte finale del primo tempo, poi l’acuto del trequartista ex Lipsia con il tap-in sottoporta. Primo successo sulla panchina per Cannavaro che adesso affronterà l’Empoli in uno scontro drammatico domenica prossima.

La Fiorentina di Vincenzo Italiano sale invece all’ottavo posto vincendo in rimonta per 2-1 contro il Monza: al gol iniziale di Djuric, reagiscono Nico Gonzalez e Arthur. La squadra gigliata è sempre più vicina a raggiungere il traguardo dell’Europa per il terzo anno di fila e sale a 53 punti. Decisivo il gol del centrocampista brasiliano che torna a segnare per la prima volta dal 2021.