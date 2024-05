Calcio femminile: la Roma vince una partita pazza contro l’Inter in Serie A. Brutta sconfitta per il Napoli

Con le Campionesse d’Italia ci si diverte sempre. La Roma si è infatti resa artefice di una remuntada clamorosa al Tre Fontane, festeggiando tra le mura amiche il secondo titolo consecutivo battendo l’Inter con il robante punteggio di 4-3 nel terzultimo appuntamento valido per la Poule Scudetto.

Una rollercoaster di emozioni quella andata in scena nella città capitolina. Le padrone di casa mettono infatti il muso davanti al sedicesimo giro di orologio grazie a Valdezate che, dopo aver recuperato palla a centrocampo, serve Viens che avanza in porta e supera Cetinja. Il vantaggio dura però solo quindici minuti in quanto, al 31′, l’Inter trova il pareggio con un autogol di Linari, sfortunata nel deviare un filtrante pericoloso di Bonfantini.

La Roma incassa il colpo, cadendo in alcune defaillance difensive. Così, al 35′, Linari sbaglia ancora servendo Milinkovic, la quale verticalizza verso una chirurgica Magull. Un colpo duro per la compagine romana che, tuttavia, riesce in qualche modo a ripristinare gli equilibri dopo che al 38′ l’estremo difensore Cetinja serve in modo leggero Alborghetti, colpevole di perdere il pallone in area dopo un intervento di Kumagai, poi ribattuto in rete a porta vuota.

La sfida si infiamma ancora negli sgoccioli della prima frazione: al 44′ infatti l’Inter segna la rete del 2-3 per via di un filtrante profondo che trova Bonfantini, perfetta con un pallonetto che supera Ceasar. Nella ripresa la disputa vive, come normale che sia, una leggera fase di stallo, contrassegnata da qualche sparuta occasione e tanti cambi.

Spinte dal proprio pubblico, le padrone di casa alzano l’asticella al 75′, momento in cui Viens viene servita con un delizioso passaggio da Troelsgaard, battendo in porta una diagonale mortifera. Cinque minuti più tardi il colpo del ko definitivo, con Viens che serve in modo fortuito Giacinti. La numero 9, anche se non tirando in modo potente, supera Cetinja, facendo esplodere di gioia i propri tifosi.

Nella Poule Salvezza brutta sconfitta invece per il Napoli, team che al momento sta vivendo un “Campionato nel Campionato” con l’ultima in classifica Pomigliano (che in questo turno osserva il riposo), al momento distante quattro lunghezze. Le partenopee si sono dovute infatti arrendere per 2-0 al cospetto di un’energica Sampdoria in una partita conclusa per 2-0 con la doppietta di Victoria Marie Della Peruta messa a referto al 14′ e al 25′.

Riprende la sua marcia infine il Milan che, dopo il pareggio appunto contro il Pomigliano, ha battuto il Como per 1-0, ottenendo la vittoria grazie a Soffia (27′). Domani, lunedì 6 maggio, si disputerà il posticipo tra Fiorentina e Juventus.