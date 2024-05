Volley femminile, le convocate dell’Italia per le sfide con la Svezia: rientra Antropova

L’Italia affronterà la Svezia in un paio di amichevoli di preparazione all’intensa estate agonistica. La nostra Nazionale di volley femminile sfiderà le scandinave mercoledì 8 maggio (ore 19.00) a Novara e giovedì 9 maggio (ore 19.00) a Piacenza. Al termine del secondo confronto si concluderà il collegiale e le azzurre saranno ormai pronte per iniziare la propria avventura in Nations League, dove si inseguiranno le vittorie necessarie per blindare la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Il gruppo dovrà fare a meno delle giocatrici di Milano e Conegliano, che stasera si sfideranno nella finale di Champions League: Paola Egonu, Myriam Sylla, Alessia Orro, Marina Lubian, Sarah Fahr, Monica De Gennaro godranno di un po’ di riposo dopo la conclusione dell’annata agonistica con i rispettivi club. Si aggiunge la bomber Ekaterina Antropova, reduce dalla finale scudetto giocata con la sua Scandicci. Di seguito le convocate del CT Julio Velasco per la doppia amichevole contro la Svezia.

CONVOCATE ITALIA VOLLEY PER AMICHEVOLI CONTRO LA SVEZIA

PALLEGGIATRICI: Carlotta Cambi (Pinerolo), Francesca Bosio (Novara).

OPPOSTI: Ekaterina Antropova (Scandicci), Camilla Mingardi (Vallefoglia), Sylvia Nwakalor (Toray Arrows, Giappone).

SCHIACCIATRICI: Rebecca Piva (Busto Arsizio), Loveth Omoruyi (Chieri), Alice Degradi (Vallefoglia), Stella Nervini (Bergamo), Caterina Bosetti (Novara).

CENTRALI: Linda Nwakalor (Scandicci), Yasmina Akrari (Pinerolo), Benedetta Sartori (Busto Arsizio), Sara Bonifacio (Novara), Anna Danesi (Novara).

LIBERI: Ilaria Spirito (Chieri), Eleonora Fersino (Novara).