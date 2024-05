Calcio femminile, la classifica del girone dell’Italia: regna l’equilibrio verso gli Europei

L’appuntamento è fissato per oggi, venerdì 31 maggio (ore 18.00 e diretta tv su Rai 2 HD). La Nazionale italiana di calcio femminile torna in scena nelle qualificazioni agli Europei 2025, la cui fase finale si terrà in Svizzera l’anno venturo (2-27 luglio). Saranno giorni particolarmente importanti perché le azzurre dovranno affrontare la Norvegia in una doppia sfida ravvicinata nel Gruppo 1: domani all’Ullevaal Stadion di Oslo e poi il 4 giugno al Paolo Mazza di Ferrara alle ore 18.15.

Dopo le prime due giornate del raggruppamento, Norvegia, Italia, Paesi Bassi e Finlandia sono appaiate a quota 3 punti, un sostanziale equilibrio determinato dalle 4 vittorie interne nelle 4 gare. Tra fine maggio (31) e inizio giugno (4), doppia sfida tra Norvegia e Italia da un lato e Paesi Bassi e Finlandia dall’altro, che porterà poi al rush finale di luglio (12 e 16).

Di conseguenza, per le nostre portacolori sarà importante ottenere dalle due partite contro le scandinave dei punti e se possibile vincere in almeno uno dei due confronti. Ricordiamo che la formula di qualificazione prevede che le prime due di ogni girone della Lega A approdino alla fase finale della rassegna continentale. La terza e la quarta, invece, accedono alla fase di playoff che coinvolgerà le tre Leghe attraverso due turni a eliminazione diretta.

Di seguito la situazione del raggruppamento dell’Italia:

CLASSIFICA GRUPPO 1 LEGA A

NORVEGIA 3

ITALIA 3

PAESI BASSI 3

FINLANDIA 3