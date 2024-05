Calcio a 5, Mondiali Femminili 2025: per l’Italia ci sono Croazia, Serbia e Lituania

Il cammino verso la prima storica edizione dei Mondiali Femminili 2025 di calcio a 5 per la nazionale italiana della ct Francesca Salvatore parte dal girone di qualificazione e dalle sue avversarie.

Alle azzurre infatti, inserite nel Gruppo 1, sono toccate in sorte la Croazia, la Serbia (che ospiterà la pool) e la Lituania.

La Formula

Il format del Main Round relativo alla zona europea vedrà coinvolte 23 delle 25 squadre dell’area UEFA partecipanti: Spagna e Portogallo infatti sono già qualificate all’Elite Round, poiché sono le teste di serie numero 1 e 2 del ranking. Attenderanno le vincenti dei 5 cinque quadrangoli e del triangolare.

Il Main Round si strutturerà con un girone in sede unica da disputarsi fra il 15 e il 20 ottobre. Il successivo sorteggio dell’Elite Round (in calendario dal 18 al 23 marzo 2025), invece, è stato collocato in agenda per il 31 ottobre.

Gruppo 1: Italia, Croazia, Serbia (ospitante), Lituania;

Gruppo 2: Ungheria, Bielorussia, Bosnia ed Erzegovina (ospitante), Norvegia;

Gruppo 3: Ucraina, Cechia (ospitante), Irlanda del Nord, Francia;

Gruppo 4: Finlandia, Slovenia, Moldova (ospitante), Inghilterra;

Gruppo 5: Svezia (ospitante), Belgio, Slovacchia, Lettonia;

*Gruppo 6: Polonia, Paesi Bassi, Kazakistan.

*ospitante da assegnare

Le date

Main Round: 15-20 ottobre 2024

Sorteggio Elite Round: 31 ottobre

Elite Round: 18-23 marzo 2025