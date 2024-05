Calcio a 5, Europei 2026: l’Italia pesca Finlandia, Bielorussia e Malta nel girone di qualificazione

Il percorso della nazionale italiana maschile di calcio a 5 verso gli Europei 2026 di Lituania e Lettonia è ufficialmente cominciato, con il sorteggio dei gironi di qualificazione alla massima manifestazione continentale.

Agli azzurri sono toccate in sorte la Finlandia, la Bielorussia e Malta, in un raggruppamento molto abbordabile, con i finnici come principali avversari: “Le vincenti di ogni gruppo – come riporta il sito della Divisione Calcio a 5 – si qualificheranno alla fase finale, mentre le 8 migliori seconde affronteranno un playoff (da disputarsi sempre con gare di andata e ritorno a settembre 2025)”.

Di seguito il recap su tutti i gironi sorteggiati per il Main Round e poi le varie date in agenda per arrivare agli Europei 2026 di calcio a 5.

FUTSAL EURO 2026 – MAIN ROUND

Gruppo 1: Ucraina, Romania, Germania, Cipro;

Gruppo 2: Finlandia, Italia, Bielorussia, Malta;

Gruppo 3: Polonia, Slovacchia, Moldova, Turchia;

Gruppo 4: Slovenia, Ungheria, Montenegro, Norvegia;

Gruppo 5: Croazia, Azerbaigian, Svezia, Grecia;

Gruppo 6: Kazakistan, Armenia, Danimarca, Albania;

Gruppo 7: Portogallo, Paesi Bassi, Macedonia del Nord, Andorra;

Gruppo 8: Spagna, Bosnia ed Erzegovina, Inghilterra, Svizzera;

Gruppo 9: Serbia, Cechia, Belgio, Austria;

Gruppo 10: Francia, Georgia, Kosovo, Bulgaria

Futsal EURO 2026 – Le date

Main Round: 9-18 dicembre 2024; 27 gennaio-5 febbraio 2025; 3-12 marzo 2025; 7-16 aprile 2025

Sorteggio playoff: 15 maggio 2025

Playoff: 15-24 settembre 2025

Fase finale (Lettonia e Lituania): 18 gennaio-8 febbraio 2026