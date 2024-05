Beach volley, poker azzurro in semifinale nel Future di Battipaglia

L’Italbeach si rimette in carreggiata nella seconda giornata di gare nel Future di Battipaglia e piazza ben quattro coppie in semifinale nel secondo torneo italiano del circuito mondiale. Un risultato tutt’altro che scontato visto il livello elevato degli iscritti, visto l’andamento non certo ideale della prima giornata, soprattutto in campo maschile. Gli azzurri si sono rifatti oggi al termine di una giornata campale.

In campo maschile semifinale centrata per i trionfatori di Cervia, Dal Corso/Viscovich che hanno iniziato la giornata superando in rimonta nella finale per il terzo posto del girone i greci Ntallas/Chatzinikolaou con il punteggio di 2-1 (20-22, 21-13, 15-10). A seguire vittoria limpida negli ottavi di finale contro i solidi cechi Trousil/Westphal 2-0 (21-16, 21-18). Nel quarti Viscovich/Dal Corso hanno giocato il loro miglior incontro battendo i brasiliani Pedro/Henrique 2-0 (21-16, 21-14). Oggi semifinale con i tedeschi Sagstetter/Just.

In semifinale vanno anche i campioni d’Italia Benzi/Bonifazi che hanno sconfitto 2-0 (21-19, 21-10) i francesi Altwies/Chouikh nel secondo incontro del girone. Negli ottavi di finale hanno sconfitto i cechi Sepka/Sedlak in rimonta 2-1 (15-21, 21-17, 15-8). Passata la paura la coppia allenata da Dionisio Lequaglie ha ghiocato il suo miglior match battendo 2-0 (21-18, 21-15) i tedeschi Lorenz/Stadie e oggi in semifinale affronteranno gli statunitensi Smith/Webber.

Si fermano al girone Marchetto/Windisch sconfitti dagli austriaci Hammarberg/Berger (AUT) 0-2 (18-21, 16-21). Buon torneo per Ulisse/Bellucci che, nella finale per il terzo posto, hanno battuto i filippini Buytrago/Varga al termine di una vera e propria battaglia 2-1 (19-21, 28-26, 15-13) e poi negli ottavi si sono arresi ai tedeschi Sagstetter/Just, vittoriosi 2-0 (21-18, 21-15).

In campo femminile percorso netto finora per Reka Orsi Toth e Bianchi che nei quarti di finale hanno battuto 2-0 (21-15, 22-20) le australiane Fejes/Johnson e oggi in semifinale affronteranno le temibili tedesche Sude/Kunst. più tortuoso ma altrettanto positivo il cammino di Mattavelli/Mancinelli che sono passate dagli ottavi di finale dove hanno battuto le altre azzurre Viktoria Orsi Toth/Cali 2-0 (21-17, 21-17) e poi nei quarti hanno vinto la battaglia con le tedesche Grüne/Christ 2-1 (22-20, 17-21, 18-16) dopo un’ora di gioco. Oggi la semifinale con le paraguaiane Michelle/Poletti.

Si è fermata ai quarti di finale, invece, la corsa di Gradini/Frasca che hanno battuto 2-0 (21-19, 21-18) le paraguaiane Erika/Fio nella finale per il terzo posto del girone, poi hanno sconfitto 2-1 (21-17, 18-21, 15-12) le statunitensi Poppinga/Shields ma si sono arrese all’altra coppia paraguaiana Michelle/Poletti, vittoriosa 2-1 (16-21, 21-16, 15-12) in rimonta nei quarti. Niente podio tris per Bianchin/Scampoli che sono state sconfitte 2-1 (22-20, 19-21, 15-12) dalle australiane Fejes/Johnson negli ottavi di finale.

TORNEO FEMMINILE

Semifinali gironi. Pool D: Erika/Fio (PAR)-Parkkinen/Prihti (FIN) 0-2 (28-30, 17-21), R. Orsi Toth/Bianchi (ITA)-Gradini/Frasca (ITA) 2-0 (21-19, 21-15). Pool C: Fejes/Johnson (AUS)-Mancinelli /Mattavelli (ITA) 1-2 (18-21, 21-18, 14-16), Michelle/Poletti (PAR)-Ciezkowska/Lunio (POL) 2-0 (21-11, 21-18). Pool B: Fleming/Milutinovic (AUS)-V. Orsi Toth/Cali (ITA) 2-0 (21-16, 21-15), Marwa/Doaa (EGY)-Shields/Poppinga (USA) 0-2 (10-21, 12-21). Pool A: Grüne/Christ (GER)-Sude/Kunst (GER) 2-1 (17-21, 21-18, 15-12), Bianchin/Scampoli (ITA)-Sestini/Ditta (ITA) 2-0 (21-13, 21-12)

Finali primo Posto gironi: Parkkinen/Prihti (FIN)-R. Orsi Toth/Bianchi (ITA) 1-2 (19-21, 21-18, 10-15), Mancinelli /Mattavelli (ITA)-Michelle/Poletti (PAR) 0-2 (12-21, 18-21), Fleming/Milutinovic (AUS)-Shields/Poppinga (USA) 2-0 (23-21, 21-17), Grüne/Christ (GER)-Bianchin/Scampoli (ITA) 2-1 (21-17, 15-21, 16-14)

Finali terzo posto gironi: Erika/Fio (PAR)-Gradini/Frasca (ITA) 0-2 (19-21, 18-21), Fejes/Johnson (AUS)-Ciezkowska/Lunio (POL) 2-0 (21-16, 23-21), V. Orsi Toth/Cali (ITA)-Marwa/Doaa (EGY) 2-0 (21-17, 21-18), Sude/Kunst (GER)-Sestini/Ditta (ITA) 2-0 (23-21, 21-19)

Ottavi di finale: Mancinelli /Mattavelli (ITA)-V. Orsi Toth/Cali (ITA) 2-0 (21-17, 21-17), Shields/Poppinga (USA)-Gradini/Frasca (ITA) 1-2 (17-21, 21-18, 12-15), Fejes/Johnson (AUS)-Bianchin/Scampoli (ITA) 2-1 (22-20, 19-21, 15-12), Sude/Kunst (GER)-Parkkinen/Prihti (FIN) 2-0 (21-18, 21-18)

Quarti di finale: Mancinelli /Mattavelli (ITA)-Grüne/Christ (GER) 2-1 (22-20, 17-21, 18-16), Michelle/Poletti (PAR)-Gradini/Frasca (ITA) 2-1 (16-21, 21-16, 15-12), Fejes/Johnson (AUS)-R. Orsi Toth/Bianchi (ITA) 0-2 (15-21, 20-22), Fleming/Milutinovic (AUS)-Sude/Kunst (GER) 0-2 (14-21, 12-21)

Semifinali: Mancinelli /Mattavelli (ITA)-Michelle/Poletti (PAR), R. Orsi Toth/Bianchi (ITA)-Sude/Kunst (GER)

TORNEO MASCHILE

Semifinali gironi. Pool D: Marchetto/Windisch (ITA)-Lorenz/Stadie (GER) 0-2 (12-21, 21-23), Hammarberg/Berger (AUT)-Trousil/Westphal (CZE) 1-2 (20-22, 21-14, 22-24). Pool C: Smith/Webber (USA)-Buytrago/Varga (PHI) 2-0 821-18, 21-19), Pedro/Henrique (BRA)-Ulisse/Bellucci (ITA) 2-0 (21-14, 21-18). Pool D: Altwies/Chouikh (FRA)-Sagstetter/Just (GER) 0-2 (12-21, 11-21), Benzi/Bonifazi (ITA)-Datsiuk/Likhatskyi (UKR) 0-2 (19-21, 20-22). Pool A: Sepka/Sedlak (CZE)-Ntallas/Chatzinikolaou (GRE) 2-0 (21-12, 21-13), Dal Corso/Viscovich (ITA)-Piik/Korotkov (EST) 0-2 (16-21, 23-25)

Finali primo Posto gironi: Lorenz/Stadie (GER)-Trousil/Westphal (CZE) 2-0 (21-12, 21-13), Smith/Webber (USA)-Pedro/Henrique (BRA) 0-2 (14-21, 22-24), Sagstetter/Just (GER)-Datsiuk/Likhatskyi (UKR) 1-2 (21-9, 16-21, 11-15), Sepka/Sedlak (CZE)-Piik/Korotkov (EST) 1-2 (2’0-22, 21-18, 12-15)

Finali terzo posto gironi: Marchetto/Windisch (ITA)-Hammarberg/Berger (AUT) 0-2 (18-21, 16-21), Buytrago/Varga (PHI)-Ulisse/Bellucci (ITA) 1-2 (21-19, 26-28, 13-15), Altwies/Chouikh (FRA)-Benzi/Bonifazi (ITA) 0-2 (19-21, 10-21), Ntallas/Chatzinikolaou (GRE)-Dal Corso/Viscovich (ITA) 1-2 (22-20, 13-21, 10-15)

Ottavi di finale: Smith/Webber (USA)-Hammarberg/Berger (AUT) 2-0 (21-15, 21-14), Sepka/Sedlak (CZE)-Benzi/Bonifazi (ITA) 1-2 (21-15, 17-21, 8-15), Dal Corso/Viscovich (ITA)-Trousil/Westphal (CZE) 2-0 (21-16, 21-18), Ulisse/Bellucci (ITA)-Sagstetter/Just (GER) 0-2 (18-21, 15-21)

Quarti di finale: Smith/Webber (USA)-Datsiuk/Likhatskyi (UKR) 2-1 (21-16, 11-21, 15-9), Lorenz/Stadie (GER)-Benzi/Bonifazi (ITA) 0-2 (18-21, 15-21), Dal Corso/Viscovich (ITA)-Pedro/Henrique (BRA) 2-0 (21-16, 21-14), Piik/Korotkov (EST)-Sagstetter/Just (GER) 0-2 (15-21, 13-21)

Semifinali: Smith/Webber (USA)-Benzi/Bonifazi (ITA), Dal Corso/Viscovich (ITA)-Sagstetter/Just (GER)