Beach volley, Elite 16 di Brasilia al via senza coppie azzurre. Ranghieri/Carambula e Menegatti/Gottardi attendono buone notizie

Non ci sono coppie italiane al via del terz’ultimo Elite 16 prima della deadline per la qualificazione olimpica del beach volley. A Brasilia sono tante le coppie di vertice che hanno rinunciato a partecipare per la collocazione del torneo sia dal punto di vista geografico (tante coppie vicine alla qualificazione o già qualificate hanno deciso di lasciare il Brasile per proseguire la preparazione da altre parti) sia dal punto di vista temporale visto che va messa benzina nel corpo in vista della volata a Cinque Cerchi.

Il torneo resta comunque interessante con tanto Brasile ma anche il rientro di coppie di vertice come Cherif/Ahmed o Partain/Benesh, tanto per fare un paio di nomi, in campo maschile e per il rientro delle numero uno al mondo tra le donne, le padrone di casa Ana Patricia/Duda. Tra le donne le qualificazioni hanno promosso le ultime due vincitrici dei tornei Challenge, le svizzere Esmèe/Zoè e le tedesche Borger/Ittlinger, reduci dal successo di domenica a Xiamen, non proprio dietro l’angolo.

Da oggi il via delle gare del tabellone principale. Per l’Italia l’attenzione è fissata sulle coppie che seguono nel ranking olimpico Ranghieri/Carambula tra gli uomini e Menegatti/Gottardi tra le donne. Non sono attese sorprese particolari. Questo il programma provvisorio:

TORNEO MASCHILE

Primo turno qualificazioni: Adelmo/Mateus (BRA)-Bassereau/Lyneel (FRA) 1-2 (19-21, 21-19, 11-15), Mol/Berntsen (NOR)-Grössig/Seiser (AUT) 2-0 (21-13, 21-19), Seidl/Pristauz (AUT)-Pedro Solberg/Guto (BRA) 2-0 (21-0, 21-0), Luini/Varenhorst (NED)-QAravena/Droguett (CHI) 1-2 (21-19, 21-23, 12-15), Vinicius/Heitor (BRA)-Grimalt/Grimalt (CHI) 0-2 (24-26, 14-21), Capogrosso/Capogrosso (ARG)-Canet/Rotar (FRA) 2-1 (16-21, 21-17, 15-11), Arthur/Adrielson (BRA)-Krou/Gauthier-Rat (FRA) 2-1 (18-21, 23-21, 15-12), Crabb/Brunner (USA)-Pedro/Gabriel (BRA) 2-0 (21-14, 21-18).

Secondo turno qualificazioni: Mol/Berntsen (NOR)-Bassereau/Lyneel (FRA), Aravena/Droguett (CHI)-Seidl/Pristauz (AUT), Capogrosso/Capogrosso (ARG)-Grimalt/Grimalt (CHI), Crabb/Brunner (USA)-Arthur/Adrielson (BRA)

Gironi. Pool D. Bryl/Łosiak (POL)-Seed 13, Evandro/Arthur (BRA)-Bello/Bello (ENG). Bello/Bello (ENG)-Seed 13, Evandro/Arthur (BRA)-Bryl/Łosiak (POL). Evandro/Arthur (BRA)-Seed 13, Bryl/Łosiak (POL)-Bello/Bello (ENG).

Pool C. Brouwer/Meeuwsen (NED)-Seed 14, Ehlers/Wickler (GER)-Hörl/Horst (AUT). Hörl/Horst (AUT)-Seed 14, Ehlers/Wickler (GER)-Brouwer/Meeuwsen (NED). Ehlers/Wickler (GER)-Seed 14, Brouwer/Meeuwsen (NED)-Hörl/Horst (AUT)

Pool B. van de Velde/Immers (NED)-Seed 15, Partain/Benesh (USA)-George/Andre (BRA). George/Andre (BRA)-Seed 15, Partain/Benesh (USA)-van de Velde/Immers (NED). Partain/Benesh (USA)-Seed 15, van de Velde/Immers (NED)-George/Andre (BRA).

Pool A. Cherif/Ahmed (QAT)-Seed 16, Boermans/de Groot (NED)-Evans/Budinger (USA). Evans/Budinger (USA)-Seed 16, Boermans/de Groot (NED)-Cherif/Ahmed (QAT). Boermans/de Groot (NED)-Seed 16, Cherif/Ahmed (QAT)-Evans/Budinger (USA).

TORNEO FEMMINILE

Primo turno qualificazioni: Vieira/Chamereau (FRA)-Bansley/Bukovec (CAN) 2-1 (21-15, 13-21, 15-10), Raupelyte/Paulikiene (LTU)-Placette/Richard (FRA) 2-0 (22-20, 21-15), Klinger/Klinger (AUT)-Liliana/Paula (ESP) 2-0 (21-19, 21-19), Esmée/Zoé (SUI)-Pavan/McBain (CAN) 2-0 (21-17, 21-18), Ahtiainen/Lahti (FIN)-Agatha/Rebecca (BRA) 0-2 (18-21, 16-21), Vergé-Dépré/Mäder (SUI)-Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (THA) 2-0 (21-16, 21-14), Elize Maia/Thamela (BRA)-Taiana Lima/Talita (BRA) 2-0 (21-17, 21-14), Ittlinger/Borger (GER)-Carol Horta/Ana Luiza (BRA) 2-0 (21-16, 21-13).

Secondo turno qualificazioni: Raupelyte/Paulikiene (LTU)-Vieira/Chamereau (FRA) 1-2 (16-21, 21-17, 11-15), Esmée/Zoé (SUI)-Klinger/Klinger (AUT) 2-0 (21-19, 21-17), Vergé-Dépré/Mäder (SUI)-Agatha/Rebecca (BRA) 0-2 (12-21, 15-21), Ittlinger/Borger (GER)-Elize Maia/Thamela (BRA) 2-0 (21-14, 21-13).

Gironi. Pool D. Stam/Schoon (NED)-Ittlinger/Borger (GER), Melissa/Brandie (CAN)-Tainá/Victoria (BRA). Tainá/Victoria (BRA)-Ittlinger/Borger (GER), Melissa/Brandie (CAN)-Stam/Schoon (NED). Melissa/Brandie (CAN)-Ittlinger/Borger (GER), Stam/Schoon (NED)-Tainá/Victoria (BRA)

Pool C. Carol/Barbara (BRA)-Esmée/Zoé (SUI), Nuss/Kloth (USA)-Ludwig/Lippmann (GER). Ludwig/Lippmann (GER)-Esmée/Zoé (SUI), Nuss/Kloth (USA)-Carol/Barbara (BRA). Nuss/Kloth (USA)-Esmée/Zoé (SUI), Carol/Barbara (BRA)-Ludwig/Lippmann (GER).

Pool B. Xue/Xia (CHN)-Agatha/Rebecca (BRA), Hughes/Cheng (USA)-Hüberli/Brunner (SUI). Hüberli/Brunner (SUI)-Agatha/Rebecca (BRA), Hughes/Cheng (USA)-Xue/Xia (CHN). Hughes/Cheng (USA)-Agatha/Rebecca (BRA), Xue/Xia (CHN)-Hüberli/Brunner (SUI).

Pool A. Müller/Tillmann (GER)-Vieira/Chamereau (FRA), Ana Patrícia/Duda (BRA)-Tina/Anastasija (LAT). Tina/Anastasija (LAT)-Vieira/Chamereau (FRA), Ana Patrícia/Duda (BRA)-Müller/Tillmann (GER). Ana Patrícia/Duda (BRA)-Vieira/Chamereau (FRA), Müller/Tillmann (GER)-Tina/Anastasija (LAT).