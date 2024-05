ATP Roma, Nadal lotta e vince in rimonta, Moutet è l’avversario di Djokovic, viaggiano Draper e Medjedovic

Un’altra giornata inframezzata dalla pioggia agli Internazionali BNL d’Italia. Nel torneo maschile alcuni match erano stati rinviati da ieri a oggi e altri dovevano proseguire, mentre sono andati avanti i primi turni con il debutto della parte bassa di tabellone.

Giornata che ha visto tornare a Roma Rafael Nadal dopo due anni di assenza e riuscire a vincere dopo quasi tre ore di lotta contro il qualificato belga Zizou Bergs: 4-6, 6-3, 6-4 in rimonta. Un match particolarmente combattuto, nel quale il maiorchino non ha sfruttato un vantaggio di 3-1 nel primo set e poi si è complicato la vita, ma con grande umiltà è riuscito a spuntarla: troverà Hubert Hurkacz in un secondo turno che si preannuncia tosto.

Ha decisamente convinto il serbo Hamad Medjedovic che, dopo aver passato brillantemente le qualificazioni, ha lasciato appena cinque game ad Alexei Popyrin: un 6-3, 6-2 che ha denotato tutto il suo stato di forma. Ora troverà Alejandro Davidovich Fokina, con la concreta speranza di fare ancora strada. Bene anche Jaume Munar che ha superato 6-4, 7-5 l’australiano Rinky Hijikata e troverà Norrie, così come Thiago Seyboth Wild che non ha avuto problemi nel 6-4, 6-2 a Gregoire Barrere e affronterà Etcheverry. Imperiosa l’imposizione di Miomir Kecmanovic su Brandon Nakashima: finisce con un doppio 6-4.

Deciso finalmente l’avversario di Novak Djokovic: sarà Corentin Moutet. Il francese si è imposto con il punteggio di 3-6, 7-6(1), 6-2 su Roman Safiullin, uscendo alla grande alla distanza. In uno dei match più interessanti di giornata, Jack Draper ha battuto Borna Coric 7-5, 6-1 al termine di una prestazione di altissimo livello: affronterà il campione in carica Daniil Medvedev. Alex de Minaur affronterà invece Roberto Carballes Baena, che ha approfittato del ritiro di Christopher O’Connell sul 6-7(7), 5-0 per un infortunio alla spalla destra. Avanti spedito Jan-Lennard Struff: doppio 6-4 a Pedro Cachin.

Parte finale della giornata che ha visto diverse battaglie, a partire dal successo di Marcos Giron per 3-6, 6-3, 6-3 su Emil Ruusuvuori, alla vittoria di Botic van de Zandschulp in quasi tre ore e mezza su Moreno de Alboran per 7-5, 6-7(5), 7-6(4), per proseguire con la rimonta di Alexandre Muller su Marton Fucsovics 4-6, 7-6(5), 6-2 e il ritorno al successo di Aslan Karatsev, rimontando Mackenzie McDonald 4-6, 6-3, 6-4.

Tra gli italiani, grande vittoria di Francesco Passaro nel prosieguo contro Arthur Rinderknech: l’umbro ha vinto al tiebreak del terzo cancellando anche un match point per guadagnarsi Griekspoor, 6-7(3), 7-5, 7-6(7) il punteggio finale. Vittoria imperiosa in due set anche per Stefano Napolitano contro J.J. Wolf 6-2, 7-6(3), mentre Andrea Vavassori è uscito sconfitto contro Dominik Koepfer (6-4, 6-3). Vittorie invece per Matteo Arnaldi e Fabio Fognini in tre set contro Harold Mayot e Daniel Evans e per Luca Nardi contro Daniel Altmaier. Fuori Lorenzo Sonego contro Dusan Lajovic.