Atletica, Yeman Crippa vince la 10 km di Monza: test in scioltezza dopo il record italiano

Yeman Crippa ha vinto la dieci chilometri su strada andata in scena al Parco di Monza. Il primatista italiano di 3000, 5000, 10000 metri, 5 km, 10 km, mezza maratona, maratona si è imposto nella seconda edizione della DKRace con il tempo di 28:24. Il fuoriclasse trentino non ha forzato, come aveva infatti pianificato già alla vigilia, transitando a metà gara in 14:30 e poi proseguendo in progressione.

L’azzurro era al rientro in gara a otto giorno di distanza dal record italiano siglato su questa distanza (27:08 a Herzogenaurach, a un solo secondo dal primato europeo) e questo test gli è servito in vista dei prossimi eventi internazionali: tra un mese gli Europei di Roma (mezza maratona e possibilità di doppiare sui 10.000 metri, dove difende il titolo) e tra tre mesi la maratona alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Yeman Crippa si è imposto con ampio margine nei confronti di Luca Alfieri (29:06) e dell’eritreo Mogos Shumay (29:25). Tra le donne, invece, sigillo di Valentina Gemetto (34:14), al rientro dopo una microfrattura al collo del femore. Alle sue spalle Giulia Zanne (34:23) e Michela Moretton (34:32).