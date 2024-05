Atletica, Kelly Doualla continua a far sognare: non solo velocista, misura da record nel salto in lungo

Kelly Doualla non finisce più di stupire, confermandosi un autentico prodigio non soltanto nella velocità ma anche nel salto in lungo. La non ancora 15enne si è resa protagonista di uno splendido balzo da 6.24 metri con addirittura 0,6 m/s di vento contrario sulla pedana di Concorezzo (in provincia di Monza e Brianza). La lombarda ha così ritoccato il record italiano under 16 che già le apparteneva (6.21 lo scorso anno a Pavia).

La portacolori del Cus Pro Patria Milano aveva già fatto parlare di sé durante l’inverno, correndo i 60 metri indoor in un roboante 7.27 per ben due volte, firmando il record mondiale di categoria e offrendo una prestazione di livello assoluto, la cui caratura è degna del settore seniores.

La classe 2009, nata a Pavia da genitori di origini camerunensi e residente a Sant’Angelo Lodigiano, si è già distinta all’aperto in questa prima parte di stagione: il 21 aprile aveva corso gli 80 metri in 9.39 e il 13 aprile si era espressa in 17.21 sui 150 metri. Stiamo inequivocabilmente parlando di un autentico prodigio dell’atletica tricolore, che ha di fronte a sé un futuro radioso.