Atletica, Sara Fantini vince a Banska Bystrica sopra i 70. Olivieri squillante, Carmassi migliora

Sara Fantini ha vinto la gara di lancio del martello andata in scena a Banska Bystrica (Slovacchia). La primatista italiana si è imposta nella tappa del World Continental Tour (livello silver, il terzo circuito internazionale itinerante per importanza), spedendo l’attrezzo a 70.80 metri e regolando così l’irlandese Nicola Tuthill (70.32). L’azzurra è rimasta lontana dallo stagionale di 73.67 ottenuto poche settimane fa a Modena, ma è parsa in ottime condizione in vista degli Europei di Roma, ormai distanti soltanto un paio di settimane.

Nello stesso contesto, Linda Olivieri ha concluso al secondo posto sui 400 ostacoli con il tempo di 55.59, dopo aver duellato per la vittoria con la norvegese Amalie Iuel (55.47). Terza piazza per Edoardo Scotti sui 400 metri (46.12) nella gara vinta dal ceco Matej Krsek (45.69). Marco Fassinotti ha terminato al quarto posto nella gara di salto in alto (2.15, poi tre errori a 2.20). Crono in fotocopia delle azzurre nei 100 metri: Alessia Pavese quinta con 11.52 (+0.5) per replicare il tempo della batteria (in quel caso +0.9 il vento) dove precede Gloria Hooper. Nel salto in lungo sesto posto per Filippo Randazzo, atterrato a 7.49 metri con vento nullo.

Giada Carmassi si è migliorata sui 100 ostacoli a Dessau (Germania): 13.07 (1,0 m/s di vento a favore in batteria) in batteria, ritoccando di un centesimo il crono realizzato due volte lo scorso anno e di recente a Savona, poi ha concluso al secondo posto con 13.10 (vento nullo) nella finale vinta dalla polacca Klaudia Wojtunik sotto una leggera pioggia. In un ricco venerdì di meeting internazionale, da annotare anche la vittoria con personale di Ilaria Accame sui 400 metri a Gorzow (Polonia) con il tempo di 52.29 e il quarto posto di Riccardo Meli sui 400 metri con lo stagionale di 46.26.