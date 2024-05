Atletica, quattro italiani in Diamond League a Doha: debuttano Bruni e Bellò

Quattro italiani parteciperanno alla terza tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale di atletica leggera che andrà in scena a Doha (Qatar) nella giornata di venerdì 10 maggio. Roberta Bruni farà il proprio esordio stagionale all’aperto, dopo essersi espressa in 4.65 durante l’inverno. La primatista italiana outdoor (4.73) incrocerà diverse big come la britannica Molly Caudery, iridata indoor e migliore al mondo quest’anno con 4.86, l’australiana Nina Kennedy, oro mondiale in estate, poi la slovena Tina Sutej già quarta a Budapest, la statunitense Sandi Morris e la greca Katerina Stefanidi.

Elena Bellò debutterà in questa stagione sugli 800 metri, dopo aver corso in 1:26.23 sui 600 metri. La vicentina incrocerà la keniana Mary Moraa (campionessa mondiale), la britannica Jemma Reekie e Noélie Yarigo al Benin, argento e bronzo ai Mondiali indoor di Glasgow. Sui 1500 metri andrà seguito Ossama Meslek, primatista italiano in sala capace di 3:35.63 al coperto reduce dal successo sul miglio a Oxford in 3:56.15.

Tra i favoriti spiccano l’etiope Samuel Tefera e il keniano argento olimpico Timothy Cheruiyot che nel 2019 a Doha ha vinto l’oro mondiale, il norvegese bronzo iridato Narve Gilje Nordas e l’altro keniano Abel Kipsang, finito ai piedi del podio in Ungheria. Federica Del Buono si cimenterà sui 1500 metri dopo aver corso in 4:05.21 a Milano. Presenti la campionessa mondiale indoor Freweyni Hailu, le altre etiopi Diribe Welteji (argento iridato a Budapest) e Hirut Meshesha, la keniana Nelly Chepchirchir.