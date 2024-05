Atletica, Meeting di Savona stellare: Furlani e Fabbri vogliono volare, debutta Dosso. Sibilio e Simonelli rinunciano

Il Meeting di Savona 2024 si preannuncia altamente spettacolare, con una parata di stelle davvero rimarchevole. L’appuntamento è per mercoledì 15 maggio (dalle ore 15.45 alle ore 19.00 circa) allo Stadio Fontanassa della località ligure per il tradizionale Memorial Ottolia, dove vedremo all’opera diversi big dell’atletica italiana.

La copertina è per Leonardo Fabbri, che lo scorso 1° maggio ha gettato il peso a 22.88 metri: miglior prestazione mondiale stagionale, ad appena tre centimetri dal record italiano e settimo atletica di tutti i tempi. Il toscano, argento agli ultimi Mondiali all’aperto e bronzo iridato in sala, vuole dare un ulteriore segnale al fuoriclasse statunitense Ryan Crouser. Tra i suoi rivali figurano il bosniaco Mesud Pezer, il sudafricano Kyle Blignaut, il britannico Scott Lincoln. Assente l’altro italiano Zane Weir: il Campione d’Europa indoor ha rimediato una distorsione alla caviglia destra durante un allenamento.

Mattia Furlani ritrova la pedana dove lo scorso anno volò a un vertiginoso 8.44 metri di poco ventoso (2,2 m/s). Il giovane talento laziale si ripresenta a Savona con al collo l’argento conquistato ai Mondiali indoor, forte anche del record italiano in sala (8.34). Il poliziotto ha già debuttato in stagione (7.88 a Suzhou in Diamond League) e sfiderà il trio sudafricano composto da Ruswahl Samaai, Nikithemba Hani e Temoso Masikane.

Zaynab Dosso farà il proprio debutto stagionale sui 100 metri dopo aver conquistato il bronzo ai Mondiali indoor con tanto di record nazionale sui 60 metri (7.02). La primatista italiana (11.14 al pari di Manuela Levorato) troverà molte compagne di staffetta come Anna Bongiorni, Alessia Pavese e Arianna De Masi. C’era grande attesa per ammirare Lorenzo Simonelli sui 110 ostacoli dopo l’argento mondiale sui 60 hs, ma ha preferito evitare l’impegno per un piccolo problema muscolare che non consente di rischiare. Rinuncia anche per Alessandro Sibilio sui 400 ostacoli, dove invece ci sarà Mario Lambrughi. Sui 100 hs spazio a Giada Carmassi ed Elisa Di Lazzaro, mentre Eleonora Marchiando opta per il giro di pista con barriere.

Spettacolo assicurato sui 100 metri dove vedremo Lorenzo Patta (Campione Olimpico e argento mondiale con la 4×100) e Roberto Rigali (argento iridato con la staffetta), ma il nome di maggior richiamo è lo statunitense Trayvon Bromell, oro mondiale dei 60 a Portland nel 2016, due volte bronzo mondiale a Pechino 2015 e Oregon 2022. Ai blocchi pure i britannici Eugene Amo-Dadzie e Jeremiah Azu. Sui 200 metri Andrea Federici e il cubano Reynier Mena, sui 400 metri Rebecca Borga e Anna Polinari, nel salto triplo Dariya Derkach, ci sarà Ambra Sabatini (portabandiera alle Paralimpiadi di Parigi 2024) sui 100 paralimpici.