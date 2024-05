Atletica, Pietro Riva e Anna Arnaudo vincono i Campionati Italiani dei 10.000 metri

A Potenza sono andati in scena i Campionati Italiani dei 10.000 metri. Pietro Riva ha vinto la gara maschile, conquistando il tricolore per il terzo anno consecutivo. Il 27enne piemontese ha tagliato il traguardo in 29:01.33 al termine di un intenso duello con il pugliese Pasquale Selvarolo (29:05.45), piazzando l’affondo risolutivo nel corso dell’ultimo giro. Il marchigiano Stefano Massimi ha completato il podio (29:18.82) precedendo il calabrese Luca Ursano (29:25.90).

Tra le donne, invece, sigillo di Anna Arnaudo. La 23enne piemontese ha sferrato l’attacco risolutore a metà gara e ha conquistato il secondo titolo in carriera sulla distanza dopo quello di due anni fa. L’azzurra si è imposta con il tempo di 32:40.81, precedendo Sara Nestola (33:08.40, argento agli Europei Under 23 lo scorso anno) e Letizia Di Lisa (33:20.17). Titoli under 23 a Nicolò Bedini e Greta Settino, tra gli juniores sigilli di Leonardo Mazzoni e Laura Ribigini.