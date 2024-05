Atletica, Kelly Doualla strabilia sui 100 metri: tempo mostruoso a 14 anni, sfiorato il record mondiale di categoria

Kelly Ann Doualla Edimo continua a strabiliare e a fare parlare di sé dall’alto di un talento semplicemente cristallino. La 14enne si è messa in mostra sui 100 metri nella fase regionale delle competizioni sportive scolastiche, correndo un eccellente 11.46 con 0,9 m/s di vento contrario a Brescia. La lombarda ha migliorato di mezzo secondo il precedente record italiano cadette (11.97 di Alessia Cappabianca datato 1997) e ha avvicinato la miglior prestazione nazionale juniors (11.40 di Vittoria Fontana nel 2019).

La classe 2009, scesa in gara con i colori dell’IIS Sant’Angelo Lodigiano, ha enormi margini di miglioramento e può davvero fare sognare gli italiani. Da annotare che in batteria si era espressa in 11.73 con addirittura 2,3 m/s di vento in faccia. Oggi si è fermata a 19 centesimi dal record del mondo under 15 detenuto dalla giamaicana Tina Clayton.

Kelly Doualla ha già giganteggiato in questa stagione ritoccando i limiti U16 anche nel salto in lungo (6.24) e negli 80 metri (9.39), entrambi già in suo possesso dallo scorso anno. In inverno aveva invece stupito con il crono di 7.27 nei 60 metri indoor, confermandosi uno dei migliori prospetti dell’atletica giovanile italiana.