Atletica, i 100 metri non decollano? 3 uomini sotto i 10”, Ali migliore italiano pronto per sfidare Jacobs. E Tortu…

Siamo al 12 maggio, ma per il momento l’universo dei 100 metri non è ancora decollato. Mancano meno di tre mesi alle Olimpiadi di Parigi 2024 (26 luglio-11 agosto) e deve ancora scattare la scintilla nella gara regina dell’atletica leggera. Attualmente soltanto tre atleti sono scesi sotto il muro dei 10 secondi: il 17enne statunitense Christian Miller si è espresso in 9.93 (1,6 m/s di vento favorevole) lo scorso 20 aprile a Clermont, il suo connazionale Brandon Hicklin ha stampato un convincente 9.94 (+1,7) il 27 aprile a Baton Rouge, il nigeriano Favour Oghene Tejiri Ashe ha piazzato un bel 9.99 il 30 marzo a Gainesville.

Tre nomi che fino a poche settimane fa non erano in prima linea nel panorama della velocità, addirittura c’è un minorenne (spegnerà le candeline il 16 maggio) in cima alle liste mondiali con un tempo di grande impatto. Basti pensare che il fenomeno assoluto Noah Lyles non è ancora riuscito a infrangere la barriera: il Campione del Mondo di 100, 200, 4×100 si è fermato a 10.01 (+1,7 m/s) il 13 aprile a Gainesville e poi ha preso parte alle World Relays, correndo l’ultima frazione della staffetta veloce.

A 10.01 si sono fermati anche l’altro statunitense Kenneth Bednarek (strepitoso venerdì sera sui 200 metri in Diamond League con la world lead da 19.67), il sudafricano Akani Simbine e il canadese Malachi Murray. E il migliore italiano? Chituru Ali ha corso un superbo 10.06 (+1,8 m/s) a Dubai il 3 maggio, diventando il quarto azzurro più veloce della storia: lo sprinter comasco può seriamente puntare a fare crollare la barriera dei dieci secondi dopo Filippo Tortu e Marcell Jacobs? Il 25enne è 16mo nelle liste mondiali, mentre bisogna scendere più giù per trovare i nostri altri portacolori.

Marcell Jacobs occupa la 32ma piazza con il 10.11 (+0,9 m/s) piazzato il 27 aprile a Jacksonville: partenza poco brillante, ma grande lanciato per il Campione Olimpico, che ha trascinato l’Italia alle World Relays e che tornerà in gara sabato 18 maggio a Roma per sfidare proprio Chituru Ali sul rettilineo. Filippo Tortu è invece 57mo con il 10.15 (+1,7 m/s) corso il 13 aprile a Gainesville: lo rivedremo sabato nella capitale sui 200 metri.

LISTE MONDIALI STAGIONALI 100 METRI

1. Christian Miller (USA) 9.93

2. Brandon Hicklin (USA) 9.94

3. Favour Oghene Tejiri Ashe (Nigeria) 9.99

4. Noah Lyles (USA) 10.01

4. Kenneth Bednarek (USA) 10.01

4. Akani Simbine (Sudafrica) 10.01

4. Malachi Murray (Canada)

8. Abdul Hakim Sani Brown (Giappone) 10.02

8. Pjai Austin (USA) 10.02

8. Kyree King (USA) 10.02

8. Hiroki Yanagita (Giappone) 10.02

—

16. Chituru Ali (Italia) 10.06

32. Marcell Jacobs (Italia) 10.11

57. Filippo Tortu (Italia) 10.15