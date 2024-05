Atalanta in finale di Europa League! La Roma sfiora il ribaltone ma viene eliminata dal Bayer Leverkusen

Serata agrodolce per il calcio italiano, protagonista in entrambe le sfide di ritorno delle semifinali di Europa League 2023-2024. Alla fine della fiera una sola delle due squadre azzurre impegnate si è qualificata per l’ultimo atto della seconda coppa continentale UEFA, l’Atalanta, mentre la Roma ha sfiorato una clamorosa rimonta cedendo solo nei minuti conclusivi con il Bayer Leverkusen.

Cominciamo però dalle belle notizie e quindi dalla Dea, che ha vissuto una notte da sogno al Gewiss Stadium di Bergamo davanti al proprio pubblico centrando il pass per la prima finale europea della sua storia. Dopo il pareggio esterno dell’andata per 1-1 al Velodrome di Marsiglia, gli uomini di Gasperini hanno dominato la scena sbloccando il punteggio al 30′ con il gol di Lookman per poi dilagare nel secondo tempo rifilando un sonoro 3-0 all’OM grazie alle reti di Ruggeri al 52′ e Tourè al 95′.

Decisamente più drammatica e palpitante l’altra semifinale, con la Roma che cercava un ribaltone quasi impossibile a Leverkusen dopo la sconfitta casalinga dell’andata per 2-0. La banda di De Rossi, nonostante un avvio di grande sofferenza in cui si è comunque procurata qualche occasione, ha messo paura ai campioni di Germania portandosi sul 2-0 con due rigori di Paredes (al 43′ e al 66′) e sfiorando dunque i supplementari. Decisivo in negativo un beffardo autogol di Mancini all’82’, con il Bayer Leverkusen che ha poi trovato anche la rete del 2-2 al 97′ nel momento dell’assalto finale dei giallorossi.