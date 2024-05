Italia-Polonia volley femminile, Nations League 2024: data, programma, orario, tv, streaming

Martedì 14 maggio (19.00) si giocherà Italia-Polonia, partita d’esordio della nazionale azzurra nella Nations League 2024 di volley femminile. Dopo le due amichevoli contro la Svezia si inizia a fare sul serio, e ci sarà il debutto ufficiale di Julio Velasco sulla panchina delle ragazze. Vietato sbagliare contro coloro che hanno preso il pass Olimpico sconfiggendo le ragazze di Mazzanti in finale, con la regular season che ci deve dare il biglietto per Parigi.

Si inizia a fare sul serio e le partite iniziano a diventare pesanti per la nazionale italiana. Julio Velasco ha ricevuto riposte importanti nei due test contro la Svezia, entrambi dominati senza alcun problema in nessuno dei sei set giocati. Buonissime risposte fin da subito da parte di una scatenata Ekaterina Antropova, schierata in diagonale con Cambi. Un’Italia molto sperimentale, e che per la prima settimana di Nations League dovrà probabilmente fare a meno delle stelle di Conegliano e Milano, più forse anche Pietrini. Ma questo non deve essere un alibi, con le azzurre che devono assolutamente cercare di partire subito con una vittoria.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Polonia, partita d’esordio della nazionale azzurra nella Nations League 2024 di volley femminile. L’evento sarà trasmesso per gli abbonati su VBTV, mentre altre piattaforme sono ancora da definire. Immancabile la Diretta Live testuale dal primo all’ultimo punto di OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-POLONIA NATIONS LEAGUE VOLLEY

Martedì 14 maggio

Ore 19.00 Italia-Polonia

PROGRAMMA ITALIA-POLONIA NATIONS LEAGUE VOLLEY

Diretta tv: palinsesto da definire.

Diretta streaming: VBTV, per gli abbonati; altre possibili reti da definire.

Diretta Live testuale: OA Sport.