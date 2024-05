Arrampicata sportiva, la posizione in classifica degli italiani dopo le Olympic Qualifier Series di Shanghai

Non è andata nel migliore dei modi la prima delle due tappe della Olympic Qualifier Series a Shanghai per quanto riguarda l’arrampicata sportiva. Nella rassegna che mette in palio gli ultimi pass ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 e che comprende anche break dance, BMX e skeatboard.

Tra gli italiani nell’arrampicata sportiva, dopo la prima tappa di Shanghai (a Budapest ci sarà la seconda dal 20 al 23 giugno) sarebbe qualificata solo un’atleta a Parigi 2024, ossia Camilla Moroni. La 22enne ligure non è riuscita a centrale la finale per un soffio nella combinata olimpica (boulder&lead), piazzandosi in nona posizione. Alle Olimpiadi vanno comunque i primi dieci atleti per genere nella combinata, di conseguenza l’azzurra occupa attualmente il nono posto con 32 punti complessivi.

Decisamente più difficile staccare il biglietto per Parigi per Laura Rogora che è 17esima con 24 punti e per Giorgia Tesio che è 32esima a 9 punti. Nella combinata maschile il primo italiano è Filip Schenk, 17esimo a 24 punti, mentre Stefano Ghisolfi è subito dietro a 22 punti, 19esimo. Praticamente fuori dai giochi Marcello Bombardi, 36esimo con 5 punti e Giorgio Tomatis con appena un punto.

Nella velocità maschile un italiano si è già qualificato alle Olimpiadi: si tratta di Matteo Zurloni, che ha ottenuto il biglietto per la capitale francese vincendo i Mondiali lo scorso anno. Difficilmente entreranno invece in top 5 della classifica delle due tappe Gian Luca Lodda, 19esimo a 22 punti e Ludovico Fossali, 20esimo a 21 punti. Più indietro Alessandro Boulos, 28esimo a 13 punti. Qualche speranza in più invece per le ragazze, con Beatrice Colli che è 11esima a 30 punti, mentre Giulia Randi è 16esima a quota 25.