Arrampicata sportiva, eliminati gli italiani nella combinata olimpica alle Olympic Qualifier

Prosegue la prima tappa delle Olympic Series Qualifer di arrampicata sportiva in quel di Shanghai (Cina): in scena oggi sono andate le semifinali della combinata olimpica e le finali della specialità speed sia al maschile che al femminile.

Nella combinata olimpica purtroppo tutti gli azzurri sono stati eliminati sia al maschile che al femminile. Al maschile non sono riusciti ad approdare in finale Filip Schenk e Stefano Ghisolfi. Schenk ha totalizzato un punteggio di 59.8 frutto del 33.8 nel boulder e del 26 nella lead, chiudendo in diciassettesima posizione. Diciannovesima e penultima posizione in semifinale per Ghisolfi che ha fatto discretamente nella lead facendo 39.1 punti, ma nel boulder è arrivato ultimo con 14.7. Si è qualificato per primo per la finale il coreano Dohyun Lee con 147.7, davanti allo spagnolo Alberto Ginés Lòpez (143.2).

Al femminile c’è amarezza soprattutto per Camilla Moroni, che ha chiuso nona e non è riuscita a qualificarsi per un soffio per la finale: 98.0 il punteggio complessivo della campionessa italiana di boulder che proprio nel boulder si è piazzata decima (64.9) e settima nella lead (33.1). Più lontana invece Laura Rogora, diciassettesima con 59.2 punti. In finale da prima è andata la coreana Chaehyun Seo con 139.3 punti davanti all’americana Brooke Raboutou (135.9).

Nella velocità le azzurre approdate agli ottavi di finale sono state eliminate: Giulia Randi è stata battuta dalla polacca Aleksandra Kalucka, mentre Beatrice Colli dalla sorella Natalia Kalucka.