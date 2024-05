Alessandro Sibilio torna, vince ed è il migliore in Europa: “Prima il tendine, poi il bicipite: a Roma al 100%”

Alessandro Sibilio ha regalato grandi soddisfazioni al Golden Spike, tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza) andata in scena a Ostrava (Repubblica Ceca). Il napoletano si è scatenato sui 400 ostacoli, al rientro in gara dopo nove mesi di assenza dall’attività agonistica (non scendeva in pista dai Mondiali 2023, quando uscì in semifinale dopo un infortunio).

L’azzurro ha iniziato bene la propria gara, con una ritmica da 13 passi fino alla sesta barriera, successivamente è salito a 14 fino all’ottavo ostacolo e poi ha alzato a 15 nel finale, brillando come sua abitudine nel rettilineo conclusivo. Il 25enne ha vinto con il tempo di 48.25, ovvero la miglior prestazione europea stagione: non poteva esserci miglior viatico a dieci giorni dagli Europei di Roma. Il quarto crono della carriera soddisfa il nostro portacolori, che ribadisce di essere un talento naturale.

Alessandro Sibilio ha analizzato la propria prestazione attraverso i canali federali: “Ho avuto problemini in inverno con un tendine, e poi a Tenerife a metà marzo con il bicipite. Da lì in poi siamo riusciti a crescere settimana dopo settimana. Oggi non mi aspettavo di tenere una gara ottima almeno fino al quinto ostacolo e sono certo che nel finale posso fare ancora meglio. È un buon inizio di stagione e ora puntiamo a Roma al 100%, gareggiare in casa è una grandissima motivazione per me e per tutta la Nazionale”.