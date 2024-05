A che ora Sonego-Lajovic oggi e dove vederlo in tv: programma ATP Roma 2024, streaming

Per Lorenzo Sonego debutto in sessione serale al Foro Italico di Roma. Il torinese, che agli Internazionali d’Italia raggiunse la semifinale in un 2021 da urlo, sfiderà all’esordio quello stesso serbo Dusan Lajovic che, due anni prima, gli negò la semifinale a Montecarlo.

Dopo quella prima volta, però, a vincere è sempre stato l’italiano, che così conduce per 3-1 nei precedenti. Stavolta è il Centrale dell’impianto capitolino a mettere in scena una sfida particolarmente accesa, utile a Sonego anche per riuscire a togliersi di dosso una buona parte dei problemi che lo hanno caratterizzato in questo inizio di 2024. Non che a Lajovic, Barcellona a parte, sia andata tanto meglio: a parte quella semifinale più di due match nello stesso torneo ancora non li ha vinti.

Il match tra Lorenzo Sonego e Dusan Lajovic sarà l’ultimo in programma sul Campo Centrale e secondo della sessione serale dalle 19:00, non prima delle 20:30. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Tennis (203) e-o su Sky Sport Plus col tasto verde, nonché in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO SONEGO-LAJOVIC ATP ROMA 2024 OGGI

Giovedì 9 maggio

Campo Centrale

Sessione diurna

Ore 11:00 Stefanini (ITA) [WC]-Noskova (CZE) [29] – 1° turno WTA

Non prima delle ore 13:00 Bergs (BEL) [Q]-Nadal (ESP) [PR] – 1° turno ATP

A seguire Arnaldi (ITA)-Machac (CZE) – 1° turno ATP

Sessione serale

Ore 19:00 Swiatek (POL) [1]-Pera (USA) [Q] – 2° turno WTA

Non prima delle ore 20:30 Sonego (ITA)-Lajovic (SRB) – 1° turno ATP – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203) e-o Sky Sport Plus (tasto verde)

PROGRAMMA SONEGO-LAJOVIC, ATP ROMA 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203) e-o Sky Sport Plus (tasto verde)

Diretta streaming: SkyGo, Now e Tennis Tv

Diretta Live testuale: OA Sport