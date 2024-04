Atletica, Simbine batte Coleman! Sorpasso a doppia velocità, ma si resta sopra i 10”. Kerley annaspa

Scendere sotto i dieci secondi si sta rivelando molto complicato in questo avvio di stagione. Sembra che l’universo dei 100 metri debba ancora destarsi quando mancano ormai tre mesi alle Olimpiadi di Parigi 2024. Per il momento il muro è stato sfondato soltanto dal 17enne statunitense Christian Miller (9.93) e dal 21enne nigeriano Favour Oghene Tejiri Ashe (9.99). Oggi c’era grande attesa per la gara di Suzhou (Cina), nell’ambito della seconda tappa della Diamond League, ma anche dal massimo circuito internazionale itinerante non è arrivata la zampata di lusso a livello cronometrico.

Il sudafricano Akani Simbine ha infatti vinto a sorpresa in 10.01 con 0,1 m/s di vento contrario. Il 30enne, sempre ai piedi del podio nei grandi eventi internazionali degli ultimi anni (quarto alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e quinto ai Mondiali 2022), si è scatenato in corsia 6, prodigandosi in una splendida progressione dopo una partenza un po’ tirata. L’ex primatista africano (9.84) ha infatti superato di forza il grande favorito della vigilia, ovvero lo statunitense Christian Coleman.

Il fresco Campione del Mondo dei 60 metri, capace settimana scorsa di imporsi a Xiamen in 10.13, è uscito bene dai blocchi, ma successivamente la sua azione è risultata un po’ imballata ed è stato battuto: seconda piazza in 10.04 davanti al connazionale Fred Kerley (10.11), che fatica a carburare. Intanto inizia a crescere l’attesa per Marcell Jacobs: il Campione Olimpico scenderà in pista questa sera (attorno alle ore 21.30 italiane) a Jacksonville (Florida, USA).