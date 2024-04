WTA Stoccarda 2024, Sara Errani e Jasmine Paolini eliminate al primo turno del torneo di doppio

Escono subito di scena Sara Errani e Jasmine Paolini nel tabellone di doppio del torneo WTA 500 di Stoccarda: la coppia azzurra cede al duo formato dalla norvegese Ulrikke Eikeri e dall’estone Ingrid Neel, capaci di imporsi per 6-4 1-6 [10-6] in un’ora e ventisei minuti di gioco.

Nel primo set le azzurre, dopo aver mancato il break al deciding point nel secondo game, nel quarto operano lo strappo a trenta alla terza occasione. Purtroppo arriva l’immediato controbreak al punto decisivo di Eikeri/Neel, ma sempre al deciding point la coppia azzurra strappa ancora la battuta alle avversarie per andare sul 4-2. La coppia italiana, però restituisce subito il break e subisce l’aggancio sul 4-4. Nel nono game il punto decisivo è fatale alle azzurre e così Eikeri e Neel, col servizio a disposizione, chiudono sul 6-4 dopo 41′.

Nella seconda partita le azzurre cambiano marcia ed al punto decisivo, alla quarta occasione, operano il break nel secondo game. Ancora una volta, però, arriva l’immediato controbreak, ancora al deciding point. La coppia italiana allunga ancora, trova due break consecutivi a trenta che valgono il 5-1, e poi al punto decisivo del settimo gioco chiudono sul 6-1 in 32 minuti.

Il match tiebreak inizia subito in salita per le azzurre, con Eikeri e Neel che vanno subito sul 2-0 e poi girano sul 4-2. La coppia italiana resta in scia fino al 5-6, poi sul 6-8 arriva un altro minibreak in favore della norvegese e dell’estone, brave poi a chiudere col servizio a disposizione sul 10-6 in 13 minuti di gioco.

Le statistiche mostrano comunque un grande equilibrio in campo, visti i tanti giochi risolti al punto decisivo: le azzurre vincono più punti, 64 contro 59, convertendo 5 delle 12 palle break avute a disposizione e cancellandone 6 delle 10 concesse.