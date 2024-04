Rafael Nadal nei bassifondi del ranking ATP: rischia di non giocare alle Olimpiadi? Scenari e proiezioni

Rafael Nadal è stato sconfitto dall’australiano Alex De Minaur al secondo turno del torneo ATP 500 di Barcellona. Il fuoriclasse spagnolo, che all’esordio aveva regolato il nostro Flavio Cobolli, ha perso sull’amata terra rossa della località catalana in due set. Un ko con il punteggio di 7-5, 6-1 contro il numero 11 del mondo che certifica le criticità del pluri campione Slam. Rafael Nadal sta cercando di ritrovare la forma fisica dei giorni migliori, con il chiaro obiettivo di essere protagonista al Roland Garros, dove ha trionfato per l’ultima volta due anni fa.

Il tempo però stringe per il 37enne, che vorrebbe anche partecipare alle Olimpiadi di Parigi 2024, visto che si giocherà sul mattone tritato della capitale francese. Il ranking ATP risente parecchio dell’eliminazione odierna. Rafael Nadal è infatti al 511mo posto virtuale della graduatoria mondiale con 75 punti all’attivo e con il rischio di essere superato da altri atleti impegnati nei vari Challenger di questa settimana. L’iberico è in 479ma posizione virtuale nella Olympic Race, ovvero la graduatoria che il 10 giugno determinerà i 56 qualificati ai Giochi (massimo quattro per Nazione).

La scalata verso i Giochi appare estremamente complicata per lo spagnolo, a meno che non faccia punti pesanti tra i Masters 1000 di Madrid e Roma e il Roland Garros (la graduatoria si chiuderà il 10 giugno, al termine del Roland Garros). Cammino complicato per il ranking, ma attenzione a un’altra strada: Rafael Nadal potrebbe qualificarsi a Parigi 2024 grazie a uno dei due posti che l’ITF garantisce a già Campioni Olimpici o del Grande Slam in singolare, a patto che siano in top-400. L’iberico ha vinto l’oro ai Giochi di Pechino 2008 e si è imposto in 22 Slam, dunque gli basterebbe rientrare tra i migliori 400 nel ranking.

Se dovesse aggrapparsi a questa regola, però, Rafael Nadal deve sperare che non ci siano più di tre spagnoli tra i migliori 56 del ranking. Al momento ci sono Carlos Alcaraz (n. 3), Alejandro Davidovich Fokina (n. 27), Pedro Martinez (n. 56).