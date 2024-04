ATP Barcellona 2024, Alex de Minaur elimina Rafael Nadal in due set nei sedicesimi

L’australiano Alex de Minaur, numero 4 del seeding, elimina lo spagnolo Rafael Nadal, in tabellone con il ranking protetto, nel secondo turno dell’ATP 500 di Barcellona: 7-5 6-1 lo score finale, maturato in un’ora e 52 minuti di gioco. Per l’oceanico domani agli ottavi ci sarà uno tra il tedesco Daniel Altmaier ed il transalpino Arthur Fils, testa di serie numero 16.

Nel primo set Nadal cede subito il servizio a trenta in apertura, poi cancella la palla dello 0-3 e si salva ai vantaggi. Nel sesto game arriva la reazione dell’iberico, che trova il controbreak a trenta che vale il 3-3, poi nell’ottavo gioco manca l’occasione per scappare sul 5-3 ed andare a servire per il set. Nadal passa a condurre sul 5-4, ma de Minaur vince gli ultimi 11 punti giocati, piazzando il break a zero nell’undicesimo game, per andare a chiudere sul 7-5 dopo 67 minuti di gioco.

Nella seconda partita Nadal cancella una palla break in apertura e tiene il servizio, poi però lo spagnolo non riesce ad essere incisivo in risposta e va in difficoltà in tutti i turni alla battuta: de Minaur centra lo strappo ai vantaggi sia nel terzo che nel quinto game, per poi ottenerne addirittura un terzo a trenta nel settimo game, che vale il 6-1 in tre quarti d’ora.

Le statistiche sottolineano come l’australiano faccia meglio sia con la prima in campo, ottenendo il 75% dei punti contro il 58%, sia con la seconda, 65% contro 35%, capitalizzando 5 delle 9 palle break avute a disposizione ed annullandone 2 delle 3 concesse. L’oceanico nel complesso vince 74 punti contro i 53 dell’iberico.