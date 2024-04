WTA Stoccarda 2024: Elena Rybakina vince nell’indoor tedesco su Marta Kostyuk

Elena Rybakina è la nuova campionessa del WTA 500 di Stoccarda. La kazaka si porta a casa titolo e Porsche (chissà se la guiderà mai) battendo con un perentorio 6-2 6-2 l’ucraina Marta Kostyuk, al termine di un percorso che per entrambe ha offerto numerosi spunti positivi. Ottavo titolo in carriera per la nativa di Mosca, che quest’anno tocca quota 3 e si riavvicina in classifica al numero 3 di Coco Gauff.

Pronti via, e Rybakina raccoglie subito i frutti del proprio gioco mix di precisione e potenza ragionata per mettere a segno il break a zero. Kostyuk, va detto, non riesce mai realmente a mettere in difficoltà la più quotata avversaria quando si tratta di rispondere. Anzi, sul proprio servizio deve salvarsi da una palla del 3-0. Non riesce però a fermare Rybakina quando arrivano le due chance (la seconda sfruttata) di 5-2, che rapidamente diventa 6-2.

In una certa misura, l’andamento del secondo set è in apparenza simile rispetto al primo. La kazaka, del resto, mette a segno il break ancora nel game d’apertura e poi veleggia a lungo in maniera tranquilla. Così è fino al suo gioco più difficile, il sesto, nel quale riesce a salvarsi da quattro palle del controbreak prima di allungare ancora, replicare il punteggio del parziale iniziale ed andare a vincere.

Nell’arco della finale si rivela decisivo l’81% di punti vinti con la prima da Rybakina contro il 56% di Kostyuk. L’ucraina, ad ogni modo, può ben ritenersi soddisfatta: sarà numero 21 WTA a partire da domani, una situazione che le gioverà senz’altro con il Roland Garros in vista.