WTA Rouen 2024, Sloane Stephens piega Magda Linette in tre set e conquista il titolo

Vanno in archivio gli Open Capfinances Rouen Métropole, torneo di categoria WTA 250: nella finale giocata sulla terra battuta indoor transalpina la statunitense Sloane Stephens, numero 6 del tabellone, piega la polacca Magda Linette con lo score di 6-1 2-6 6-2 dopo due ore e dodici minuti di gioco.

Nel primo set la polacca tiene il servizio in apertura, poi Stephens opera il break ai vantaggi del terzo game, conferma lo strappo ai vantaggi del quarto gioco e finisce per dominare, togliendo la battuta a Linette a quindici sia nel quinto che nel settimo game, chiudendo i conti sul 6-1 in 33′.

Nella seconda partita, però, i ruoli si ribaltano completamente: questa volta è la polacca a strappare il servizio all’avversaria nel terzo gioco e poi ad operare un secondo break nel quinto game. Linette cancella un break point nel sesto gioco, va sul 5-1 e poi chiude col servizio a disposizione nell’ottavo game sul 6-2 dopo 43′.

Nella frazione decisiva il canovaccio torna ad essere quello del primo set: Stephens alla terza occasione centra il break nel quarto gioco, conferma l’allungo, e poi nel sesto game, alla quarta opportunità va sul 5-1. Nel settimo gioco la statunitense va sul 40-0 ma sciupa tre match point consecutivi e perde il servizio. Nell’ottavo gioco Stephens va sullo 0-40 in risposta ed alla terza occasione (sesto match point complessivo) chiude sul 6-2 dopo 56′ di gioco.

Le statistiche mostrano come Stephens metta più prime in campo, 82% contro 63%, e faccia leggermente meglio con la prima in campo, 64% contro 60%, mentre il dato è identico sulla seconda, 33% per entrambe. La statunitense sfrutta 6 delle 15 palle break avute a disposizione, ma ne cancella una sola delle quattro concesse. Nel complesso Stephens vince 93 punti contro i 79 di Linette.

WTA 250 ROUEN 2024 – RISULTATI 21 APRILE

Finale

Sloane Stephens (Stati Uniti, 6) b. Magda Linette (Polonia) 6-1 2-6 6-2