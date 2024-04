ATP Madrid 2024, tre italiani al via del tabellone di qualificazione

Domani parte il Masters 1000 di Madrid con il tabellone di qualificazione: pochi minuti fa è stato effettuato il sorteggio e sono tre gli italiani che saranno al via del torneo madrileno.

Si è cancellato a tabellone già compilato Fabio Fognini per motivi ignoti e il suo posto in tabellone è stato preso dal croato Duje Ajdukovic da testa di serie numero 25. Tra gli altri italiani al via ci saranno Andrea Vavassori, Matteo Gigante e Giulio Zeppieri.

Vavassori affronterà all’esordio l’argentino Francisco Comesana, neo top 100 da domani: l’argentino ha vinto oggi il Challenger di Oeiras e potrebbe pagare le fatiche di questa settimana andata “lunga”. Inoltre il torinese si è espresso particolarmente bene su questi campi lo scorso anno, laddove sconfisse Andy Murray. Al turno decisivo ci sarebbe uno tra Gaston e Medjedovic.

Gigante affronterà invece Aleksandar Kovacevic: l’americano non è particolarmente a suo agio sulla terra battuta, ma in altura potrebbe fare meglio. Esordio complicato anche per Zeppieri che sarà opposto al tedesco Maximilian Marterer.

ATP MADRID 2024 – IL SORTEGGIO DELLE QUALIFICAZIONI

Andrea Vavassori vs Francisco Comesana [21]

Hugo Gaston vs Hamad Medjedovic

Aleksandar Kovacevic [11] vs Matteo Gigante

Valentin Vacherot vs Jurij Rodionov

Giulio Zeppieri vs Maximilian Marterer [13]

David Goffin vs Facundo Bagnis