WTA Rouen 2024, risultati 20 aprile: la finale sarà tra Magda Linette e Sloane Stephens

Si sono disputate quest’oggi le semifinali degli Open Capfinances Rouen Métropole, torneo di categoria WTA 250: sulla terra battuta indoor transalpina si sono qualificate per l’ultimo atto la polacca Magda Linette e la statunitense Sloane Stephens.

Nella parte alta del tabellone la la polacca Magda Linette piega in tre set l’ucraina Anhelina Kalinina, numero 3 del seeding, con lo score di 6-1 4-6 6-2 dopo due ore ed undici minuti. Nel primo set la polacca dall’1-1 infila cinque giochi consecutivi e chiude sul 6-1. Nel secondo parziale Linette si porta avanti di un break sul 4-3, ma Kalinina vince gli ultimi tre giochi, togliendo per due volte la battuta all’avversaria, e chiude sul 6-1. Nella partita decisiva Linette dallo 0-1 si inventa un altro parziale di cinque giochi consecutivi e poi va a vincere comodamente col servizio a disposizione sul 6-2.

Nella parte bassa del main draw la statunitense Sloane Stephens, numero 6 del tabellone, regola la padrona di casa transalpina Caroline Garcia, testa di serie numero 2, col punteggio di 6-3 6-2, maturato in un’ora e sedici minuti di gioco. Nel primo set, dopo uno scambio di break tra quarto e quinto game, la statunitense toglie ancora la battuta alla francese, allungando sul 4-2. Stephens manca un set point in risposta nell’ottavo gioco, ma nel nono, col servizio a disposizione, chiude sul 6-3. Nella seconda frazione lo strappo della statunitense arriva già nel terzo gioco, con Garcia che a seguire cancella due occasioni per il 4-1 pesante a Stephens e si salva ai vantaggi. Il secondo break in favore della statunitense arriva però nel settimo gioco, e così Stephens può centrare il successo già nel game seguente, vincendo per 6-2.

WTA 250 ROUEN 2024 – RISULTATI 20 APRILE

Semifinali

Magda Linette (Polonia) b. Anhelina Kalinina (Ucraina, 3) 6-1 4-6 6-2

Sloane Stephens (Stati Uniti, 6) b. Caroline Garcia (Francia, 2) 6-3 6-2