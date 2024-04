WTA Stoccarda, Elena Rybakina piega Iga Swiatek e in Finale sfida Marta Kostyuk

Signore e signori, abbiamo i nomi delle Finaliste del WTA500 di Stoccarda. Sulla terra battuta indoor del torneo teutonico c’era grande attesa nel confronto tra la n.4 del ranking, Elena Rybakina, e la n.1 del mondo, Iga Swiatek. La polacca partiva con i favori del pronostico e si pensava che la maggior affinità con il mattone tritato avrebbe fatto la differenza in suo favore.

Le cose sono andate diversamente. Rybakina, che già ieri nella sfida contro Jasmine Paolini aveva messo in mostra momenti di grande tennis, si è imposta sulla superficie preferita della rivale, regolando Swiatek con il punteggio di 6-3 4-6 6-3. Un altro terzo set favorevole alla kazaka, che dà seguito alla propria serie vincente.

In Finale, ci sarà il scontro con l’ucraina Marta Kostyuk (n.27 del mondo), a segno per 7-6 (2) 6-2 contro la ceca Marketa Vondrousova. Molto più solida l’ucraina, al cospetto della vincitrice di Wimbledon, non in grado di tenere mentalmente dopo aver perso il primo parziale al tie-break.

Sulla carta, i favori del pronostico sono tutti per la kazaka, ma dipenderà anche dalla sua mobilità in campo. Se Kostyuk dovesse riuscire a evidenziare i limiti negli spostamenti della rivale, le sue chance di successo aumenterebbero in maniera significativa.