WTA Madrid, quattro azzurre presenti nel main draw: Jasmine Paolini unica testa di serie

Dal 23 aprile al 5 maggio i campi in terra battuta della Caja Magica di Madrid ospiteranno il quinto WTA 1000 della stagione 2024, dopo gli appuntamenti sul cemento andati in scena a Doha, Dubai, Indian Wells e Miami. Nella capitale spagnola andrà in scena un torneo combined (gli uomini giocheranno contemporaneamente un Masters 1000) con tabellone principale a 96 giocatrici.

In attesa dell’esito delle qualificazioni, l’Italia può contare su quattro tenniste che figurano nell’entry list del main draw madrileno: Jasmine Paolini (al momento sarebbe testa di serie numero 13, ma per il seeding verrà considerata la classifica mondiale aggiornata in occasione del sorteggio), Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan.

Paolini punta ad un risultato di prestigio per avvicinare ulteriormente la top10 WTA e continuare a giocarsi un possibile accesso alle Finals di novembre, mentre le altre tre azzurre devono mettere in cascina punti importanti in ottica qualificazione olimpica (in singolare ed eventualmente anche in doppio) verso i Giochi di Parigi 2024. Di seguito l’entry list provvisoria del WTA 1000 di Madrid:

ENTRY LIST PROVVISORIA WTA MADRID 2024

1 Iga Swiatek 1

2 Aryna Sabalenka 2

3 Coco Gauff 3

4 Elena Rybakina 4

5 Jessica Pegula 5

6 Ons Jabeur 6

7 Qinwen Zheng 7

8 Marketa Vondrousova 8

9 Maria Sakkari 9

10 Jelena Ostapenko 10

11 Daria Kasatkina 11

12 Beatriz Haddad Maia 13

13 Jasmine Paolini 14

14 Liudmila Samsonova 15

15 Ekaterina Alexandrova 16

16 Elina Svitolina 17

17 Madison Keys 18

18 Veronika Kudermetova 19

19 Emma Navarro 20

20 Barbora Krejcikova 21

21 Anastasia Pavlyuchenkova 22

22 Sorana Cirstea 24

23 Anna Kalinskaya 25

24 Marta Kostyuk 26

25 Caroline Garcia 27

26 Elise Mertens 28

27 Anastasia Potapova 29

28 Katie Boulter 30

29 Linda Noskova 31

30 Victoria Azarenka 32

31 Dayana Yastremska 33

32 Donna Vekic 34

Leylah Fernandez 35

Anhelina Kalinina 36

Yue Yuan 37

Mirra Andreeva 38

Marie Bouzkova 39

Lesia Tsurenko 40

Sloane Stephens 41

Katerina Siniakova 42

Xiyu Wang 43

Anna Blinkova 44

Clara Burel 45

Karolina Pliskova 46

Magdalena Frech 47

Tatjana Maria 48

Lucia Bronzetti 49

Caroline Dolehide 50

Elisabetta Cocciaretto 51

Sara Sorribes Tormo 52

Danielle Collins 53

Diane Parry 54

Magda Linette 55

Xinyu Wang 56

Arantxa Rus 57

Sofia Kenin 58

Lauren Davis 59

Petra Martic 60

Martina Trevisan 61

Diana Shnaider 62

Lin Zhu 63

Yafan Wang 64

Elina Avanesyan 65

Ana Bogdan 66

Peyton Stearns 67

Yulia Putintseva 68

Anna Karolina Schmiedlova 69

Mayar Sherif 70

Viktorija Golubic 71

Taylor Townsend 72

Paula Badosa PR

Shuai Zhang PR

Irina-Camelia Begu PR

Shelby Rogers PR

Naomi Osaka PR

Amanda Anisimova PR