ATP Montecarlo 2024: gli italiani nel tabellone principale e chi giocherà le qualificazioni

Archiviato il Sunshine Double statunitense, è ormai alle porte l’appuntamento con il terzo Masters 1000 dell’anno per il circuito ATP. Come di consueto il primo grande evento della stagione sulla terra rossa europea andrà in scena a Montecarlo, che si appresta ad ospitare i migliori tennisti al mondo da domenica 7 a domenica 14 aprile (le qualificazioni cominceranno invece sabato 6).

In attesa del sorteggio e di scoprire quali saranno le wild card scelte dagli organizzatori del torneo monegasco, andiamo a scoprire chi saranno gli italiani impegnati sui campi del Country Club del Principato. Riflettori puntati ovviamente sul n.2 del ranking globale Jannik Sinner, reduce dal trionfo di Miami e da uno strepitoso avvio di 2024 in cui ha vinto anche e soprattutto gli Australian Open.

Oltre all’altoatesino sono iscritti al main draw di Montecarlo (da non teste di serie) anche Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi, mentre Lorenzo Sonego ad oggi sarebbe fuori di 6 posti e dovrà passare con ogni probabilità dalle qualificazioni. Presenti nel tabellone cadetto anche Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Berrettini (tramite ranking protetto), con Luca Nardi e Fabio Fognini troppo distanti dal cut-off e praticamente fuori dai giochi. Attenzione però al discorso wild card, che potrebbe coinvolgere qualcuno (o tutti) tra Berrettini, Nardi e Fognini in ottica tabellone principale o qualificazioni.