Lorenzo Musetti e una terra rossa nemica: sconfitte all’esordio, con l’eccezione di Montecarlo

Una resa insufficiente. Ci si aspettava decisamente molto di più da Lorenzo Musetti sull’amata terra rossa. La stagione del mattone tritato si pensava e si sperava fosse quella in cui le qualità tennistiche del toscano emergessero. Finora, con l’eccezione del torneo di Monte-Carlo, non è stato così.

Sì, perché Musetti si è scontrato con l’amara realtà. Il suo tennis di manovra non è riuscito a essere così incisivo perché depotenziato da alcune questioni tecniche che sono da tempo insolute. La prima criticità si lega alla posizione in campo. Lorenzo continua a giocare troppo lontano dalla riga di fondo e, in una conquista di posizione come avviene nel tennis moderno, questo aspetto pesa tanto.

In secondo luogo, l’atteggiamento. Sovente si è dovuto prendere atto delle lamentele che Lorenzo ha rivolto a se stesso e anche al fato, reo di riservargli avversari in giornata di grazia oppure molto fortunati e capaci di spolverare qualsiasi riga. È chiaro che la frustrazione sia un sentimento comprensibile quando si gioca a tennis, ma non può diventare un modo per spiegare delle sconfitte che hanno motivi molto diversi.

In sostanza, si fatica a vedere un’evoluzione nel tennis di Lorenzo, che potrebbe essere molto più efficace se riuscisse ad avere la giusta attitudine e la capacità di giocare con i piedi dentro il campo, trovando incisività con il dritto e soprattutto con il servizio. Nel tennis attuale la conquista di punti “gratuiti” è fondamentale nell’economia del singolo match. Ed ecco che, alla fine della fiera, il rendimento sulla terra nel 2024 di Musetti è stato il seguente:

RENDIMENTO LORENZO MUSETTO SULLA TERRA ROSSA

ATP 250 Estoril

❌Borges

Monte-Carlo Masters

✅Fritz

✅Fils

❌Djokovic

ATP 500 Barcelona

❌Carballes

Madrid Masters

❌Seyboth Wild