WTA Charleston 2024, risultati 4 aprile. Due vittorie in un giorno per Danielle Collins ed Elise Mertens

Si allinea ai quarti di finale il tabellone principale di singolare femminile del torneo WTA 500 di Charleston, negli Stati Uniti: sulla terra battuta outdoor va in scena un tour de force per completare il secondo turno e disputare tutti gli ottavi di finale nella medesima giornata. Due vittorie in un giorno per la statunitense Danielle Collins e per la belga Elise Mertens, che si affronteranno oggi nei quarti.

Negli ultimi quattro match del secondo turno la statunitense Danielle Collins piega la tunisina Ons Jabeur per 6-3 1-6 6-3, mentre l’altra statunitense Sloane Stephens regola la canadese Leylah Fernandez con un duplice 6-4. La belga Elise Mertens supera la transalpina Varvara Gracheva per 6-4 3-6 6-2, infine l’ucraina Elina Svitolina elimina l’australiana Daria Saville per 6-2 6-4.

Negli ottavi di finale la statunitense Jessica Pegula liquida la polacca Magda Linette con un doppio 6-2, mentre la romena Jaqueline Cristian piega la statunitense Emma Navarro per 6-3 5-7 6-1. La bielorussa Victoria Azarenka rimonta la statunitense Taylor Townsend per 6-7 (5) 6-3 6-4, infine la russa Daria Kasatkina elimina l’ucraina Anhelina Kalinina per 6-1 6-4.

L’altra russa Veronika Kudermetova regola la brasiliana Beatriz Haddad Maia per 7-5 6-1, mentre il derby statunitense premia Danielle Collins, che supera Sloane Stephens con un duplice 6-2. L’ellenica Maria Sakkari elimina l’australiana Astra Sharma per 6-4 6-1, infine la belga Elise Mertens batte l’ucraina Elina Svitolina per 6-4 6-1.

WTA 500 CHARLESTON – RISULTATI 4 APRILE

Secondo turno

Danielle Collins b. Ons Jabeur 6-3 1-6 6-3

Sloane Stephens b. Leylah Fernandez 6-4 6-4

Elise Mertens b. Varvara Gracheva 6-4 3-6 6-2

Elina Svitolina b. Daria Saville 6-2 6-4

Ottavi

Jessica Pegula b. Magda Linette 6-2 6-2

Jaqueline Cristian b. Emma Navarro 6-3 5-7 6-1

Victoria Azarenka b. Taylor Townsend 6-7 (5) 6-3 6-4

Daria Kasatkina b. Anhelina Kalinina 6-1 6-4

Veronika Kudermetova b. Beatriz Haddad Maia 7-5 6-1

Danielle Collins b. Sloane Stephens 6-2 6-2

Maria Sakkari b. Astra Sharma 6-4 6-1

Elise Mertens b. Elina Svitolina 6-4 6-1